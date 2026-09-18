Bucaramanga tiene subcampeón panamericano: Pablo Giraldo ganó plata en MMA

Colombia

El deporte santandereano volvió a tener presencia en un podio internacional. Pablo Francisco Giraldo Quitián, bumangués de 20 años, consiguió el subcampeonato en el Campeonato Panamericano GAMMA MMA 2026, realizado en Chía, Cundinamarca.

La competencia se desarrolló entre el 8 y el 13 de septiembre y reunió a deportistas de 19 países, quienes representaron a diferentes delegaciones del continente en las distintas categorías del MMA amateur.

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Giraldo, integrante de la academia International Fight Club y representante de la Selección Colombia de MMA, compitió en la categoría de -56,7 kilogramos, en la que logró avanzar hasta la pelea definitiva por el campeonato.

El bumangués consiguió su clasificación a la final después de derrotar al representante de México en la semifinal, resultado que le permitió asegurar la medalla para Colombia. Tras disputar el combate por el título, Giraldo terminó como subcampeón panamericano y se quedó con la medalla de plata.

A pesar de tener apenas 20 años, Pablo Giraldo ya cuenta con experiencia en competencias internacionales. En 2025 representó a Colombia en el Campeonato Mundial GAMMA realizado en Brasil, también en la categoría de -56,7 kilogramos.

En aquella oportunidad, el deportista santandereano consiguió el cuarto lugar entre 25 competidores, resultado que marcó uno de sus primeros pasos importantes en escenarios internacionales.

Ahora, con la plata obtenida en el Panamericano GAMMA MMA 2026, Giraldo suma un nuevo logro a su carrera deportiva y continúa su proceso dentro del MMA amateur representando a Bucaramanga, Santander y Colombia.