Matador denuncia suspensión de Instagram tras perder su Facebook

Colombia

El caricaturista colombiano Julio César González Quiceno, conocido como Matador, volvió a generar controversia en redes sociales tras denunciar una nueva suspensión de una de sus cuentas. Esta vez, según aseguró, Instagram le restringió el acceso durante la noche del miércoles 21 de octubre, situación que se suma a la pérdida de su página de Facebook, donde había reunido una comunidad de aproximadamente 1,2 millones de seguidores.

A través de su perfil en X, el caricaturista manifestó que recibió una notificación sobre la suspensión de Instagram sin previo aviso. De acuerdo con la información que compartió, la plataforma señaló una presunta actividad excesiva contraria a sus normas comunitarias y le otorgó un plazo de 180 días para presentar una apelación. Sin embargo, durante el jueves 22 de octubre, su cuenta volvió a aparecer habilitada.

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Ante lo ocurrido, Matador planteó públicamente la posibilidad de que se tratara de un acto de censura. No obstante, hasta el momento no se conoce una explicación oficial de Meta que permita establecer las razones específicas de la restricción ni si existe alguna relación con sus publicaciones políticas.

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La situación revive lo ocurrido con su página de Facebook, que dejó de estar disponible a finales de 2025 y que, según ha manifestado el propio caricaturista, no ha logrado recuperar. Allí había construido durante años una comunidad que superaba el millón de seguidores y desde la cual difundía sus caricaturas, opiniones y críticas a diferentes sectores políticos.

Este nuevo episodio ocurre en medio de las controversias que ha protagonizado Matador durante octubre, especialmente por sus publicaciones dirigidas contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. Sus comentarios provocaron fuertes críticas, pronunciamientos del Gobierno y actuaciones judiciales relacionadas con el contenido de sus mensajes.

Aunque el caricaturista ha cuestionado las decisiones adoptadas sobre sus cuentas digitales, por ahora no existen elementos públicos suficientes para concluir que las suspensiones respondan a una persecución política. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la moderación de contenidos, la libertad de expresión y las decisiones de las grandes plataformas frente a publicaciones polémicas.