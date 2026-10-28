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Don Antonio Campos, el adulto mayor que murió tras el accidente en Chimita

La víctima, de 65 años, perdió la vida tras ser impactada por una motocicleta cerca de Centroabastos. El motociclista resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

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Don Antonio Campos, el adulto mayor que murió tras accidente en Chimita
Antonio María Campos Caballero, de 65 años, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía El Palenque–Café Madrid, cerca de Centroabastos.

Como Antonio María Campos Caballero, de 65 años, fue identificado el hombre que perdió la vida en un lamentable accidente de tránsito registrado durante la tarde de este miércoles 28 de octubre, en el sector de Chimitá, al occidente de Bucaramanga. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la tarde, en la vía que comunica El Palenque con el Café Madrid, a unos 100 metros de Centroabastos, en sentido norte, donde la víctima fue impactada por una motocicleta.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos, el adulto mayor aparentemente intentaba cruzar la vía cuando se presentó la colisión con el motociclista. Debido a la fuerza del impacto, Campos Caballero quedó tendido boca abajo sobre el pavimento y sufrió lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos. Aunque unidades de ambulancia llegaron para atender la emergencia, el personal asistencial confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

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Al momento del accidente, la víctima vestía un pantalón tipo jean de color azul, tenis blancos y una camisa de manga corta azul con flores blancas. En el lugar también fue encontrada una gorra de colores blanco y negro, elemento cuya relación con el fallecido no ha sido establecida oficialmente. Estas características fueron conocidas durante las primeras labores de atención de la emergencia, cuando todavía se desconocía la identidad del hombre.

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Por su parte, el motociclista involucrado en el accidente resultó con heridas de consideración y fue auxiliado inicialmente por varias personas que se encontraban en el sector. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha conocido un reporte oficial sobre su evolución ni la gravedad definitiva de las lesiones.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía hicieron presencia en el sitio para acompañar el procedimiento y controlar la movilidad, mientras funcionarios de tránsito de Bucaramanga adelantaban la inspección técnica y el respectivo levantamiento del cuerpo de Antonio María Campos Caballero. Las diligencias buscan recopilar elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar cómo se produjo el impacto entre la motocicleta y el peatón.

El siniestro generó afectaciones en la movilidad de este importante corredor vial que comunica varios sectores del norte y occidente de Bucaramanga. Por ahora, las autoridades deberán establecer las causas exactas del accidente, sin que exista una conclusión oficial sobre las responsabilidades de las personas involucradas.

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