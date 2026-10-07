La famosa ‘Paloma de la Paz’ de Botero sufrió una fuerte caída en el Museo Nacional.

Bogotá

Un inesperado accidente afectó a una de las obras más simbólicas del maestro colombiano Fernando Botero. La escultura conocida como ‘La Paloma de la Paz’, que se encontraba exhibida en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, cayó desde el tercer piso hasta el segundo nivel del edificio y sufrió daños.

De acuerdo con la información conocida sobre el hecho, una visitante, quien sería estudiante de Licenciatura en Educación Artística, se habría acercado a la escultura para tomarse una fotografía. En medio de esta situación, presuntamente golpeó o movió accidentalmente el pedestal sobre el cual se encontraba instalada la obra.

La escultura perdió estabilidad y cayó desde el tercer nivel hacia el segundo piso del Museo Nacional. Pese al fuerte impacto, la pieza no se habría partido, aunque presentó afectaciones principalmente en una de sus alas.

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Después del incidente, la obra fue retirada de exhibición y trasladada a un espacio donde especialistas adelantarán la valoración correspondiente para establecer con precisión la magnitud de los daños y determinar el procedimiento de conservación o restauración que deberá realizarse.

Hasta el momento no se conoce públicamente un diagnóstico técnico definitivo que permita establecer la totalidad de las afectaciones que sufrió la escultura. Tampoco se reportaron personas lesionadas como consecuencia de la caída.

‘La Paloma de la Paz’ es una escultura elaborada en bronce, pintada de blanco y con el pico dorado. Tiene aproximadamente 70 centímetros de altura y conserva el característico estilo volumétrico que convirtió las obras de Fernando Botero en referentes del arte colombiano alrededor del mundo.

La pieza fue entregada por Fernando Botero en septiembre de 2016, en medio del proceso de paz que adelantaba Colombia entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc.

Con esta obra, el reconocido artista colombiano quiso expresar un mensaje relacionado con la paz y la esperanza para el país. Inicialmente, la escultura permaneció en la Casa de Nariño y posteriormente pasó a formar parte de la exposición del Museo Nacional de Colombia.

Ahora se espera conocer el resultado de la evaluación especializada para determinar los daños ocasionados por la caída y establecer cuándo ‘La Paloma de la Paz’ podrá regresar a exhibición.