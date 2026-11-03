Encuentran 582 celulares y seis antenas Starlink durante megaoperativo en La Picota

Bogotá

Un megaoperativo de registro y control adelantado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en la cárcel La Picota, en Bogotá, dejó al descubierto una importante cantidad de dispositivos tecnológicos, elementos cortopunzantes y otros objetos no autorizados que permanecían dentro del establecimiento penitenciario.

La intervención, cuyos resultados fueron divulgados este martes 3 de noviembre, se desarrolló en 19 pabellones del centro carcelario, donde las autoridades encontraron 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems, seis antenas de internet satelital Starlink y 356 armas cortopunzantes. También fueron incautadas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la presencia de equipos Starlink, utilizados para establecer conexiones a internet mediante satélites. Su existencia dentro del establecimiento genera interrogantes sobre los controles de ingreso de elementos prohibidos y los mecanismos que podrían estar utilizando algunos internos para mantener comunicaciones con el exterior.

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Según la información conocida, el procedimiento hace parte de las acciones que buscan impedir que desde los centros penitenciarios se coordinen actividades ilícitas, especialmente extorsiones, amenazas y otras conductas delictivas.

Tras conocerse los resultados, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció a través de su cuenta de X y destacó la intervención realizada por las autoridades penitenciarias.

“¡Se acabó la guachafita! Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales”, manifestó el mandatario, quien aseguró que su administración continuará fortaleciendo los controles para impedir que personas privadas de la libertad sigan coordinando delitos desde sus celdas.

El procedimiento se suma a otras medidas anunciadas por el Gobierno nacional, entre ellas el traslado de internos considerados de alto riesgo y el incremento de operativos de inspección en diferentes establecimientos penitenciarios del país.

La magnitud de los elementos incautados también plantea interrogantes sobre la forma en que lograron ingresar al penal y los posibles responsables de facilitar su permanencia dentro de los pabellones.