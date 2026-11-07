Evacúan la sede de Caracol Televisión en Bogotá por alerta de bomba

Bogotá

La sede principal de Caracol Televisión, ubicada en el barrio La Floresta, en el noroccidente de Bogotá, fue evacuada este sábado 7 de noviembre tras una alerta por una presunta amenaza de bomba. Las instalaciones del canal están sobre la calle 103, en la localidad de Suba.

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¿Por qué evacuaron Caracol Televisión?

La emergencia comenzó cuando perros especializados en la detección de explosivos marcaron un paquete sospechoso dentro de las instalaciones del canal. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad.

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Las autoridades también reportaron el sobrevuelo de un dron sin autorización sobre el espacio aéreo de la sede, un hecho que aumentó la preocupación y llevó a las directivas a priorizar la integridad de los trabajadores.

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Así fue la evacuación

Periodistas, técnicos y presentadores que se encontraban en el edificio recibieron la orden de salir de inmediato, mientras la Policía Antiexplosivos llegaba para revisar el paquete. Varios empleados contaron a medios de comunicación que no les dieron mayores explicaciones y que salieron tan rápido que dejaron objetos personales en sus puestos de trabajo.

Según algunos de ellos, la salida se hizo con el canal al aire y todos se encuentran bien. Vecinos del sector reportaron que un helicóptero, al parecer de la Policía, sobrevoló la zona de La Floresta durante más de 20 minutos, mientras el área alrededor de la sede permanecía acordonada.

Lo que dijo Caracol Televisión

Hacia las 9:27 de la noche, Caracol Televisión publicó un comunicado a través de la cuenta de X de Noticias Caracol. En el mensaje, el canal confirmó que las autoridades le advirtieron sobre la intención de grupos ilegales de atentar en su contra, aseguró que tomó todas las medidas para proteger a su personal y sus instalaciones, y aclaró que cualquier información adicional la entregarán las autoridades competentes.

Este es el comunicado publicado por el canal:

¿Qué dijo la Policía de Bogotá?

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó en su primer reporte que, hasta ese momento, no había evidencia de explosivos dentro de la sede ni en sus alrededores. No se registraron heridos ni detonaciones durante la evacuación, que fue preventiva.

Lo que se sabe hasta ahora

La evacuación se hizo el sábado 7 de noviembre en la sede de Caracol Televisión en La Floresta, Bogotá.

Perros antiexplosivos marcaron un paquete sospechoso dentro del edificio.

Las autoridades también alertaron por un dron no autorizado sobre el canal.

El canal fue advertido sobre la intención de grupos ilegales de atentar en su contra.

La Policía no encontró evidencia de explosivos en su primer reporte.

No hay personas heridas.

La situación sigue en desarrollo. Se espera un nuevo reporte de las autoridades sobre el contenido del paquete, el origen del dron y el momento en que el personal podrá volver a las instalaciones.

Caracol Televisión, ubicada en el barrio La Floresta, en el noroccidente de Bogotá, fue evacuada este sábado 7 de noviembre tras una alerta por una presunta amenaza de bomba. Las instalaciones del canal están sobre la calle 103, en la localidad de Suba.

¿Por qué evacuaron Caracol Televisión?

La emergencia comenzó cuando perros especializados en la detección de explosivos marcaron un paquete sospechoso dentro de las instalaciones del canal. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad.

Las autoridades también reportaron el sobrevuelo de un dron sin autorización sobre el espacio aéreo de la sede, un hecho que aumentó la preocupación y llevó a las directivas a priorizar la integridad de los trabajadores.

Así fue la evacuación

Periodistas, técnicos y presentadores que se encontraban en el edificio recibieron la orden de salir de inmediato, mientras la Policía Antiexplosivos llegaba para revisar el paquete. Varios empleados contaron a medios de comunicación que no les dieron mayores explicaciones y que salieron tan rápido que dejaron objetos personales en sus puestos de trabajo.

Según algunos de ellos, la salida se hizo con el canal al aire y todos se encuentran bien. Vecinos del sector reportaron que un helicóptero, al parecer de la Policía, sobrevoló la zona de La Floresta durante más de 20 minutos, mientras el área alrededor de la sede permanecía acordonada.

Lo que dijo Caracol Televisión

Hacia las 9:27 de la noche, Caracol Televisión publicó un comunicado a través de la cuenta de X de Noticias Caracol. En el mensaje, el canal confirmó que las autoridades le advirtieron sobre la intención de grupos ilegales de atentar en su contra, aseguró que tomó todas las medidas para proteger a su personal y sus instalaciones, y aclaró que cualquier información adicional la entregarán las autoridades competentes.

Este es el comunicado publicado por el canal:

¿Qué dijo la Policía de Bogotá?

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó en su primer reporte que, hasta ese momento, no había evidencia de explosivos dentro de la sede ni en sus alrededores. No se registraron heridos ni detonaciones durante la evacuación, que fue preventiva.

Lo que se sabe hasta ahora

La evacuación se hizo el sábado 7 de noviembre en la sede de Caracol Televisión en La Floresta, Bogotá.

Perros antiexplosivos marcaron un paquete sospechoso dentro del edificio.

Las autoridades también alertaron por un dron no autorizado sobre el canal.

El canal fue advertido sobre la intención de grupos ilegales de atentar en su contra.

La Policía no encontró evidencia de explosivos en su primer reporte.

No hay personas heridas.

La situación sigue en desarrollo. Se espera un nuevo reporte de las autoridades sobre el contenido del paquete, el origen del dron y el momento en que el personal podrá volver a las instalaciones.