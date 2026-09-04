Tragedia: soldado habría disparado contra cuatro compañeros; dos murieron.

Colombia

Una grave situación registrada dentro de la Base Militar de Cupiagua, en Aguazul, Casanare, terminó con la vida de dos soldados y dejó a otros dos uniformados heridos.

De acuerdo con el reporte de la Décima Sexta Brigada del Ejército, uno de los soldados habría accionado su arma de dotación contra cuatro compañeros, todos integrantes del Batallón de Infantería N.° 44. El Ejército calificó preliminarmente lo ocurrido como un hecho de intolerancia.

Las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como Diego Armando Arias Guanaro, de 19 años, oriundo de Yopal, y Eduar Alejandro Marín Cárdenas, de 20 años, natural de Aguazul. Según reportes regionales, Arias Guanaro falleció mientras era trasladado hacia el Hospital de Aguazul, mientras Marín Cárdenas estaba próximo a terminar su servicio militar.

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Los otros dos soldados lesionados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención especializada.

Versiones preliminares indican que antes de los disparos habría ocurrido una discusión y que el uniformado señalado se encontraba en una garita, pero el Ejército no ha confirmado oficialmente ese detalle ni ha establecido qué originó el hecho. Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.