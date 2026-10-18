Santander

Video: Buseta cayó a un abismo en Tona, Santander: 10 personas resultaron heridas

El vehículo de servicio especial se salió de la carretera en la vereda La Vega y rodó aproximadamente 50 metros. Los organismos de emergencia coordinaron la atención de los lesionados y su traslado a Bucaramanga.

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Bus cayó a un abismo de 50 metros en Tona, Santander: 10 personas resultaron heridas
El colectivo terminó en un abismo de aproximadamente 50 metros en la vereda La Vega, municipio de Tona, Santander.

Un grave accidente de tránsito se registró sobre las 4:00 de la tarde de este domingo 18 de octubre en la vereda La Vega, jurisdicción del municipio de Tona, Santander, donde un vehículo tipo colectivo, de servicio especial, terminó rodando por un abismo de aproximadamente 50 metros.

Según información preliminar, el automotor, de marca Nissan y placas TTQ599, habría perdido el control y se salió de la carretera por circunstancias que aún son materia de investigación.

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El accidente dejó un saldo inicial de 10 personas lesionadas, quienes recibieron atención de los organismos de emergencia. Para atender la situación fue necesaria la coordinación entre el Cuerpo de Bomberos, el centro de salud de San Isidro de Tona y la Policía Nacional.

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Los heridos fueron evacuados en dos ambulancias y vehículos particulares hacia diferentes centros asistenciales de Bucaramanga, donde reciben atención médica.

Por el momento, se desconoce la identidad de los ocupantes del colectivo y la gravedad de las lesiones que presentan.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente.

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