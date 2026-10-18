Video: Buseta cayó a un abismo en Tona, Santander: 10 personas resultaron heridas

Santander

Un grave accidente de tránsito se registró sobre las 4:00 de la tarde de este domingo 18 de octubre en la vereda La Vega, jurisdicción del municipio de Tona, Santander, donde un vehículo tipo colectivo, de servicio especial, terminó rodando por un abismo de aproximadamente 50 metros.

Según información preliminar, el automotor, de marca Nissan y placas TTQ599, habría perdido el control y se salió de la carretera por circunstancias que aún son materia de investigación.

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🚨 Bus cayó por un abismo de 50 metros en Tona, Santander: 10 personas resultaron heridas Momentos de angustia se vivieron durante la tarde de este domingo 18 de octubre en la vereda La Vega, zona rural del municipio de Tona, Santander, donde un colectivo de servicio especial se salió de la carretera y terminó rodando por un abismo de aproximadamente 50 metros. El accidente ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde, cuando el vehículo de marca Nissan, por causas que aún se desconocen, habría perdido el control y terminó fuera de la vía. Según información preliminar, 10 personas resultaron lesionadas, lo que obligó a coordinar una rápida atención con el Cuerpo de Bomberos, personal de salud y la Policía Nacional. — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) October 19, 2026

El accidente dejó un saldo inicial de 10 personas lesionadas, quienes recibieron atención de los organismos de emergencia. Para atender la situación fue necesaria la coordinación entre el Cuerpo de Bomberos, el centro de salud de San Isidro de Tona y la Policía Nacional.

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Los heridos fueron evacuados en dos ambulancias y vehículos particulares hacia diferentes centros asistenciales de Bucaramanga, donde reciben atención médica.

Por el momento, se desconoce la identidad de los ocupantes del colectivo y la gravedad de las lesiones que presentan.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente.