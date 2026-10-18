Mauricio Pinto perdió la vida tras violento choque con un carrotanque

Santander

Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en las carreteras de Santander. La víctima fue identificada como Mauricio Pinto Hernández, quien falleció en el lugar de los hechos luego de verse involucrado en una fuerte colisión con un vehículo de carga, en la vía que comunica a La Lizama con San Alberto, jurisdicción del municipio de Sabana de Torres.

El siniestro vial se registró exactamente en el kilómetro 22+850, en inmediaciones del acceso principal al municipio. Según información preliminar, el motociclista se movilizaba en una Suzuki de color negro, identificada con placas BXZ90H, y aparentemente se encontraba en uno de los puntos de salida hacia la carretera nacional cuando ocurrió el lamentable accidente.

Publicidad

Las primeras versiones indican que Mauricio Pinto Hernández presuntamente habría intentado incorporarse a la vía principal sin advertir la proximidad de un camión tipo carrotanque, de placas AHJ463, que transitaba por el corredor vial. Al parecer, la corta distancia entre ambos vehículos habría impedido que el conductor del automotor de carga pudiera reaccionar oportunamente para evitar el impacto. Sin embargo, esta versión deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes.

Publicidad

Como consecuencia de la fuerte colisión, el motociclista sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el mismo lugar del accidente. Por su parte, el conductor del vehículo de carga resultó ileso, según la información conocida sobre el siniestro.

De manera preliminar, las autoridades de tránsito contemplan como posible hipótesis el no respetar la prelación en intersecciones o giros, una circunstancia que será objeto de verificación para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades a que haya lugar.