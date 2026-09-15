Duro golpe al ELN: cinco integrantes murieron tras fuerte combate con el Ejército.

Colombia

Un fuerte combate entre tropas del Ejército Nacional e integrantes del ELN dejó cinco miembros de esa organización muertos en zona rural de Morales, sur de Bolívar.

La operación se desarrolló en la vereda Corcovado, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 se enfrentaron con integrantes del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

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Durante la acción militar fueron incautadas seis armas largas, munición y material de intendencia.

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Entre los integrantes del ELN que murieron se encuentra alias ‘Niche’, señalado por las autoridades como cabecilla de comisión de la compañía Simón Bolívar.

Según información entregada por el presidente Abelardo De La Espriella y el Ejército Nacional, este hombre llevaba cerca de 11 años dentro de la estructura y tendría conocimientos para planear acciones mediante drones con explosivos. Las autoridades también lo señalan de participar en el reclutamiento y entrenamiento de integrantes de esa organización.

De acuerdo con el reporte oficial, alias ‘Niche’ estaría relacionado con diferentes acciones contra la Fuerza Pública, entre ellas el atentado ocurrido en Aguachica, Cesar, en diciembre de 2025, que dejó siete soldados muertos y otros 30 afectados.

En medio del combate también resultó herido un soldado profesional, quien fue evacuado y trasladado hasta un centro hospitalario de Bucaramanga para recibir atención especializada.

Tras conocerse el resultado de la operación, el presidente De La Espriella aseguró que las acciones contra el ELN continuarán y señaló que el objetivo del Gobierno es afectar sus estructuras de mando, corredores de movilidad y capacidad para utilizar drones.