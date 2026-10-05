Cayó por un ataque a machete: la víctima sobrevivió pese a una grave herida en el cuello.

Área metro

Un grave hecho ocurrido en la zona rural de Bucaramanga terminó meses después con la captura de una persona señalada de presuntamente participar en un intento de homicidio.

Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, los hechos se remontan al 27 de abril de 2025, aproximadamente a las 6:15 de la tarde, cuando la víctima se encontraba en un establecimiento comerncial ubicado en la vereda Bolarquí Alto.

De acuerdo con la información que hace parte del proceso judicial, en ese momento habría llegado otra persona que, presuntamente y sin mediar palabra, sacó un machete que llevaba consigo.

Publicidad

La víctima se encontraba de espaldas cuando habría sido sorprendida. Según el reporte, habría recibido cuatro heridas con el arma cortopunzante, una de ellas a la altura del cuello.

El ataque le ocasionó una herida de consideración en la zona lateral posterior del cuello, además de otra lesión en la cabeza.

También presentó una lesión de consideración en el antebrazo derecho, acompañada de una fractura abierta, así como una herida en uno de los dedos de la mano.

Debido a la gravedad de las lesiones, el afectado tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

El caso comenzó a ser investigado por las autoridades y quedó en conocimiento de una fiscalía seccional de vida de Bucaramanga, dentro de un proceso por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Tras avanzar la investigación, un juzgado de Bucaramanga expidió una orden judicial para lograr la comparecencia del presunto implicado ante la justicia.

La captura finalmente se materializó en septiembre de 2026 en zona rural de Bucaramanga, durante un procedimiento desarrollado por funcionarios del CTI, con apoyo de investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y personal del Ejército Nacional.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial. Será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad frente a los hechos investigados.







