Capturado hombre que habría amenazado con matar a su pareja en Bucaramanga

Bucaramanga

Un hombre fue capturado en Bucaramanga por agentes del CTI de la Fiscalía, con apoyo de personal de la Sijín, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con un proceso por violencia intrafamiliar. De acuerdo con el reporte conocido por este medio, el procedimiento se llevó a cabo el pasado 24 de septiembre de 2026, sobre las 9:58 de la mañana, en vía pública del barrio El Porvenir.

La orden de captura había sido expedida el 16 de julio de 2026 por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga. Según la información judicial, el hombre era requerido para cumplir una condena dentro de un proceso adelantado por el delito de violencia intrafamiliar.

Los hechos que dieron origen al caso se remontan al 11 de junio de 2022, cuando una mujer de 40 años puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de situaciones que, según su denuncia, se venían presentando al interior de su vivienda con quien para ese momento era su compañero permanente.

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De acuerdo con el relato entregado por la víctima a las autoridades, en una de esas ocasiones el hombre le habría quitado su teléfono celular y posteriormente habría manifestado que se llevaría también una bicicleta, mientras presuntamente realizaba amenazas relacionadas con lo que pudiera encontrar en el dispositivo. La denunciante aseguró que el comportamiento del hombre se tornó agresivo y que comenzó a proferir expresiones intimidantes.

Según la versión incluida en el reporte judicial, durante el episodio el hombre habría realizado amenazas de muerte contra la mujer y habría mencionado incluso la posibilidad de conseguir un arma. La víctima aseguró además que su hijo se encontraba presente y permaneció a su lado, aparentemente nervioso ante la situación que se estaba presentando dentro de la vivienda.

La denuncia fue asumida por la Fiscalía 32 Local de Bucaramanga y posteriormente avanzó dentro del proceso judicial correspondiente. Años después de los hechos denunciados, las autoridades materializaron la orden de captura contra este hombre.

El procedimiento fue adelantado por funcionarios del CTI Seccional Santander con apoyo de personal de Policía Judicial de la Sijín. Tras su captura, el hombre quedó a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la condena impuesta dentro del proceso.

Las autoridades reiteran que los casos de violencia intrafamiliar pueden ser puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, especialmente cuando existan amenazas o situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las víctimas.