Tres soldados asesinados y seis heridos tras una madrugada de ataques contra el Ejército.

Colombia

Tres soldados profesionales perdieron la vida y otros seis militares resultaron heridos durante dos ataques registrados en la madrugada de este lunes 21 de septiembre en el departamento del Meta, confirmó la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional.

El hecho más grave ocurrió en la vereda La Unión, zona rural de La Macarena, donde tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 35 fueron afectadas por la activación de un área que, según el Ejército, había sido preparada con dispositivos explosivos improvisados.

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Los soldados fallecidos fueron identificados como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez. En el mismo ataque resultaron heridos un suboficial y tres soldados profesionales.

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De manera preliminar, el Ejército señaló como posible responsable a la Estructura Ever Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias ‘Calarcá’. Esta hipótesis deberá ser establecida por las investigaciones correspondientes.

Horas después, durante la misma madrugada, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 31 fueron atacadas mientras se desplazaban por la vereda Puerto Chorizo, en Vistahermosa.

Según el reporte militar, primero fue activado un artefacto explosivo improvisado y posteriormente los uniformados fueron atacados con armas de fuego de largo alcance. Dos soldados profesionales resultaron heridos.

El Ejército activó capacidades aéreas y médicas para evacuar a los afectados. Los militares heridos en Vistahermosa fueron trasladados inicialmente al dispensario médico de Apiay y se coordinaba su remisión a Villavicencio.

La Fuerza de Tarea Omega anunció que denunciará los hechos ante las autoridades competentes y aseguró que las operaciones militares continúan en el suroriente del país para ubicar a los responsables.