Tres integrantes del Clan del Golfo murieron en combates con el Ejército: entre ellos alias ‘Terry’.

Colombia

Un operativo militar contra el Clan del Golfo dejó tres presuntos integrantes de esta organización muertos durante combates registrados en zona rural del municipio de Jericó, en el Suroeste de Antioquia.

La operación fue adelantada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional, contra miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Entre los fallecidos se encuentra Cristian Camilo Chavarría Tapias, conocido con los alias de ‘Terry’ o ‘Keiner’, señalado por las autoridades como cabecilla de zona de esta estructura y con varios años de trayectoria dentro de la organización.

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Según información del Ejército, alias ‘Terry’ sería responsable de ordenar y planificar homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones contra comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros del Suroeste antioqueño.

Las autoridades también lo relacionaban con actividades criminales en municipios como Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Además, era señalado de estar relacionado con el homicidio de Andrés Felipe Herrera Quiroz, reconocido futbolista y líder deportivo de esta región de Antioquia.

Durante los enfrentamientos, un integrante del Ejército resultó herido y recibió atención inicial de enfermeros militares antes de ser evacuado hacia un centro asistencial.

Tras el resultado de la operación, el Ejército anunció el despliegue de más tropas en la zona con el propósito de ubicar a otros presuntos integrantes de la estructura armada que permanecen en el territorio.

Las operaciones militares continúan en el Suroeste antioqueño mientras las autoridades avanzan en las labores correspondientes para establecer las circunstancias de los enfrentamientos y consolidar la identificación de las personas que murieron durante los combates.