Trágico final para José Luis Pansa: murió tras sufrir accidente en motocicleta

Barranquilla

La mañana de este viernes 30 de octubre terminó en tragedia para una familia barranquillera. José Luis Pansa, de 29 años, perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba en una motocicleta por el barrio Las Malvinas, en el suroccidente de Barranquilla.

El siniestro se registró en la calle 93 con carrera 7B. Según la información preliminar, el joven habría perdido el control de la motocicleta por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, lo que provocó que terminara impactando contra una superficie cuya naturaleza no ha sido precisada.

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Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, José Luis falleció en el lugar del accidente. La situación causó consternación entre los habitantes del sector, quienes se encontraron con la lamentable escena durante las primeras horas de la mañana.

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Por el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro y si existieron otros factores que pudieron influir en lo ocurrido. Serán las autoridades de tránsito las encargadas de adelantar las verificaciones correspondientes para establecer cómo se presentó el accidente que terminó con la vida del motociclista de 29 años.