El último recorrido de Ciro Antonio: una creciente lo sorprendió con dos niñas

Atlántico

Lo que comenzó como un recorrido para llevar a dos niñas de regreso a sus hogares terminó en una dolorosa emergencia que hoy enluta a una familia en Soledad, Atlántico. Ciro Antonio Oquendo Cova, de 63 años, perdió la vida luego de ser arrastrado por la creciente del arroyo El Salao, durante las fuertes lluvias registradas el miércoles 4 de noviembre. Una de las pequeñas logró sobrevivir, mientras que la otra continuaba desaparecida.

El adulto mayor había acudido al colegio María Montessori para recoger a las menores y trasladarlas a sus viviendas en una motocicleta eléctrica. Sin embargo, cuando transitaban por inmediaciones de la calle 74 con carrera 21, en el barrio Los Cedros, fueron sorprendidos por la fuerza del agua. La corriente terminó arrastrando a los tres, lo que generó momentos de angustia entre los habitantes del sector.

En medio de la emergencia, varias personas de la comunidad lograron auxiliar a la niña de 12 años, quien fue trasladada a la Clínica Los Almendros para recibir atención médica. Según los primeros reportes, la menor presentaba lesiones leves y permanecía bajo valoración de los profesionales de salud. Entretanto, los organismos de socorro iniciaron la búsqueda del adulto mayor y de la otra pequeña.

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Horas después, las autoridades confirmaron que el cuerpo de Ciro Antonio había sido localizado en inmediaciones del barrio Siete de Agosto, aguas abajo del punto donde ocurrió la emergencia. Personal de los organismos de atención se desplazó al lugar para adelantar los procedimientos correspondientes. El hallazgo fue confirmado por la administración municipal de Soledad.

Aunque inicialmente circularon versiones que indicaban que las dos personas que faltaban por localizar habían sido encontradas sin vida, la Alcaldía aclaró posteriormente que únicamente se había recuperado el cuerpo del adulto mayor. De acuerdo con las actualizaciones conocidas este jueves 5 de noviembre, la niña de aproximadamente cinco años seguía desaparecida. Las labores de búsqueda, suspendidas durante la noche por falta de visibilidad, tenían prevista su reanudación durante la jornada.

La historia de Ciro Antonio ha generado tristeza entre familiares y habitantes de Soledad, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió la emergencia. El hombre había salido para acompañar a las dos niñas de regreso a casa, pero la creciente interrumpió el recorrido. Mientras la comunidad permanece pendiente de la búsqueda de la menor, el caso vuelve a evidenciar los riesgos que representan los arroyos cuando se presentan lluvias intensas en el área metropolitana de Barranquilla.