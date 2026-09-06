Cristian Felipe celebró sus 22 años y cuatro días después murió en un accidente en la cra 18 con 45

Bucaramanga

Un joven motociclista perdió la vida durante un accidente de tránsito registrado hacia las 3:00 de la madrugada de este domingo 6 de septiembre, en la carrera 18 con calle 45 de Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Cristian Felipe Pedroza Peña, quien había cumplido 22 años el pasado 2 de septiembre. Sus allegados lo recuerdan como un apasionado por las motocicletas y un fiel hincha del Atlético Bucaramanga.

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De acuerdo con la información preliminar, Cristian Felipe se movilizaba en una motocicleta de placas MLI-93D por la calle 45 cuando se produjo una fuerte colisión con otro vehículo en el cruce de la carrera 18.

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Producto del impacto, el joven salió expulsado y terminó sobre el andén, a pocos metros de su motocicleta. Personas que se encontraban en el sector solicitaron ayuda y, minutos después, unidades de ambulancia llegaron al lugar.

Pese a la reacción de los organismos de emergencia, los paramédicos confirmaron que Cristian Felipe ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Hasta el momento no existe una versión oficial que permita establecer cómo ocurrió el accidente. Del siniestro sólo se conoce que tanto la víctima como el conductor del vehículo intentaban cruzar la vía se presentó la colisión al parecer por la omisión de uno de los dos conductores del semáforo en rojo.

Estas circunstancias serán aclaradas mediante el análisis de las cámaras de seguridad, las evidencias recolectadas en el lugar, el croquis del accidente y los testimonios de posibles testigos.

Familiares del joven llegaron hasta el sitio y, en medio del dolor, se presentó una situación de tensión con el conductor del vehículo involucrado. Por razones de seguridad y para continuar con el procedimiento, las autoridades trasladaron al conductor a una dependencia oficial.

La Unidad Móvil de Criminalística de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga realizó la inspección técnica del lugar y el levantamiento del cuerpo hacia las 5:00 de la mañana. Posteriormente, fue trasladado a Medicina Legal.

La investigación deberá determinar la responsabilidad de los involucrados y establecer cuál de los vehículos tenía la vía en el momento de la colisión.