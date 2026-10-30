Murieron juntos: el trágico final de César Augusto y Delvis

La Guajira

Un viaje en motocicleta terminó en tragedia para una pareja de esposos que perdió la vida durante la madrugada del jueves 29 de octubre, en una vía del sur de La Guajira. Las víctimas fueron identificadas como César Augusto Amaya Fernández, de 69 años, y Delvis Dolores Gámez Camargo, de 60, quienes se desplazaban juntos cuando ocurrió el accidente que hoy enluta a sus familiares y allegados en San Juan del Cesar.

El siniestro se registró en horas de la madrugada, en el sector de acceso al municipio de Urumita. La pareja viajaba en una motocicleta Honda, de colores rojo y blanco, identificada con las placas CST-21F. Por circunstancias que todavía no han sido establecidas, ambos terminaron sobre la vía con lesiones de gravedad que les ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.

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De acuerdo con la información conocida, algunas personas que transitaban por el sector se acercaron para intentar auxiliarlos, pero al verificar su estado encontraron que ninguno presentaba signos vitales. La situación fue reportada a las autoridades, que acudieron al lugar para realizar los procedimientos correspondientes y comenzar las investigaciones sobre lo sucedido.

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Uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores es la posible participación de otro vehículo en el accidente. Las primeras versiones señalan que la motocicleta habría tenido un encuentro con un automotor de mayor tamaño, posiblemente una tractomula o una volqueta, cuyo conductor presuntamente abandonó el lugar. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente, por lo que los investigadores deben corroborar como sucedio el siniestro.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional y personal de criminalística, encargados de adelantar la inspección técnica de los cuerpos y recopilar los elementos necesarios para la investigación. Posteriormente, los fallecidos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.