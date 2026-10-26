Cartagena

Bus de Kbeto Zuleta cayó al río Ariguaní: dos muertos y 21 heridos

El vehículo, que regresaba de una presentación en Cartagena, cayó desde el puente Ariguaní, en Bosconia (Cesar). Murieron un corista y un guitarrista del grupo. La Secretaría de Tránsito del Cesar investiga las causas.

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Bus de la agrupación de Kbeto Zuleta destruido y parcialmente sumergido en el río Ariguaní, en Bosconia, Cesar
Así quedó el bus de la agrupación de Kbeto Zuleta tras caer al río Ariguaní. Foto: tomada de X, @periodispublico

El vallenato amaneció de luto. En la madrugada de este lunes 26 de octubre, el bus en el que viajaba la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del cantante Tomás Alfonso 'Poncho' Zuleta, cayó desde el puente Ariguaní, en jurisdicción de Bosconia (Cesar), y quedó parcialmente sumergido en el río.

Los músicos se movilizaban en un bus de la empresa Superstar y regresaban a Valledupar luego de una presentación que tuvieron la noche del domingo en Cartagena.

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Dos músicos muertos y 21 heridos

En el accidente murieron un corista y un guitarrista de la agrupación. Medios regionales los identificaron como Geovanny Lobo y Harold Santana. El balance más reciente da cuenta de 21 personas heridas, varias de ellas en estado crítico.

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Entre los lesionados de mayor gravedad está Diomar Torrado Pacheco, sonidista del grupo y oriundo de Aguachica, quien espera ser remitido a una clínica de mayor complejidad.

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, indicó que, según la información preliminar de las autoridades, Kbeto Zuleta también iba en el bus. Hasta el momento no se conoce su estado de salud.

Rescate y atención médica

Los primeros en auxiliar a las víctimas fueron habitantes de un caserío cercano, que ayudaron a sacar a los pasajeros atrapados en el vehículo. Los heridos fueron llevados al Hospital de Bosconia y a la Clínica Sinais Vitais, y varios han tenido que ser trasladados a centros de mayor nivel. Los Bomberos de Bosconia continúan en la zona apoyando las labores de rescate.

Lo que dicen las autoridades

De acuerdo con el alcalde Patiño, el bus chocó contra la baranda del puente y cayó al río, que estaría crecido por las lluvias de los últimos días en la región.

La secretaria de Tránsito del Cesar, Diana Daza, informó que la Policía de Tránsito adelanta las investigaciones para establecer las causas del siniestro y que un equipo de criminalística de siniestros viales se encuentra en el sitio, en el tramo entre Plato (Magdalena) y Bosconia (Cesar).

Noticia en desarrollo.

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