Edinson Rangel murió tras chocar contra una valla durante cierre vial en la cra 27

Bucaramanga

Un accidente de tránsito registrado durante la noche del pasado 12 de septiembre en Bucaramanga terminó con la muerte de Edinson Rangel Rondón, un hombre de 51 años que permaneció varios días bajo atención médica luego de sufrir un fuerte impacto mientras se movilizaba en su motocicleta.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la noche en la carrera 27 con 55, uno de los corredores viales de la capital santandereana. Según información conocida y testimonios entregados por personas que presenciaron el momento, durante ese fin de semana se habían instalado cierres viales debido a las actividades programadas en el marco de la Feria de Bucaramanga.

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De acuerdo con las versiones preliminares, en el lugar fueron ubicadas unas vallas para señalizar el cierre de la vía y, al parecer, Edinson Rangel no se habría percatado de la presencia de esta estructura, impactando violentamente contra ella mientras se desplazaba en su motocicleta.

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Tras el choque, el hombre quedó tendido sobre la vía. En un video conocido por este medio se observa el momento en el que varias personas se acercan para auxiliarlo mientras permanecía en el piso, boca abajo, a la espera de la llegada de los organismos de emergencia.

Un motociclista identificado como Edinson Rangel Rondón falleció luego de permanecer hospitalizado tras sufrir un accidente el pasado 12 de septiembre en la con carrera 27 CON 55 de Bucaramanga.

Según información preliminar, habría impactado contra una valla instalada durante un… pic.twitter.com/5c5K18qFck — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) September 30, 2026

Minutos después, una ambulancia llegó al sitio del accidente y dos paramédicos realizaron la atención inicial. Con cuidado, el motociclista fue ubicado en una camilla y trasladado hasta un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue remitido a la Clínica Foscal, donde permaneció bajo manejo médico durante varios días. Sin embargo, el pasado 29 de septiembre se confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse su muerte, unidades de Tránsito de Bucaramanga realizaron las diligencias correspondientes en el centro asistencial y efectuaron el procedimiento para el traslado del cuerpo a Medicina Legal.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer con precisión las circunstancias que rodearon este accidente y determinar si hubo factores adicionales que influyeron en el siniestro vial. Mientras tanto, familiares y allegados lamentan la muerte de Edinson Rangel Rondón, quien perdió la vida en medio de un hecho que inicialmente había sido reportado como un accidente de tránsito.







