Bucaramanga

Edinson Rangel murió tras chocar contra una valla durante cierre vial en la cra 27

El motociclista de 51 años sufrió el accidente el pasado 12 de septiembre en la carrera 27 con 55. Permaneció hospitalizado hasta el 29 de septiembre, cuando se confirmó su fallecimiento.

Publicado · Actualizado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Edinson Rangel murió tras chocar contra una valla durante cierre vial
Edinson Rangel Rondón falleció luego de permanecer hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito en la carrera 27 de Bucaramanga.

Un accidente de tránsito registrado durante la noche del pasado 12 de septiembre en Bucaramanga terminó con la muerte de Edinson Rangel Rondón, un hombre de 51 años que permaneció varios días bajo atención médica luego de sufrir un fuerte impacto mientras se movilizaba en su motocicleta.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la noche en la carrera 27 con 55, uno de los corredores viales de la capital santandereana. Según información conocida y testimonios entregados por personas que presenciaron el momento, durante ese fin de semana se habían instalado cierres viales debido a las actividades programadas en el marco de la Feria de Bucaramanga.

Publicidad
FCV SEPTIEMBRE

De acuerdo con las versiones preliminares, en el lugar fueron ubicadas unas vallas para señalizar el cierre de la vía y, al parecer, Edinson Rangel no se habría percatado de la presencia de esta estructura, impactando violentamente contra ella mientras se desplazaba en su motocicleta.

Publicidad

Tras el choque, el hombre quedó tendido sobre la vía. En un video conocido por este medio se observa el momento en el que varias personas se acercan para auxiliarlo mientras permanecía en el piso, boca abajo, a la espera de la llegada de los organismos de emergencia.

Minutos después, una ambulancia llegó al sitio del accidente y dos paramédicos realizaron la atención inicial. Con cuidado, el motociclista fue ubicado en una camilla y trasladado hasta un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue remitido a la Clínica Foscal, donde permaneció bajo manejo médico durante varios días. Sin embargo, el pasado 29 de septiembre se confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse su muerte, unidades de Tránsito de Bucaramanga realizaron las diligencias correspondientes en el centro asistencial y efectuaron el procedimiento para el traslado del cuerpo a Medicina Legal.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer con precisión las circunstancias que rodearon este accidente y determinar si hubo factores adicionales que influyeron en el siniestro vial. Mientras tanto, familiares y allegados lamentan la muerte de Edinson Rangel Rondón, quien perdió la vida en medio de un hecho que inicialmente había sido reportado como un accidente de tránsito.



Lea también

juan sebastián chaparro murió en girón: tractocamión habría quedado sin frenos y dejó seis heridos Área metro Un muerto y ocho heridos dejó accidente en Girón: Juan sebastián chaparro, la víctima fatal elebró sus 22 años y cuatro días después murió en un accidente Bucaramanga Cristian Felipe celebró sus 22 años y cuatro días después murió en un accidente en la cra 18 con 45 Soldado profesional murió en accidente de moto en el norte de Bucaramanga Bucaramanga Soldado profesional murió en accidente de moto en el norte de Bucaramanga Motociclista murió cinco días después de haberse accidentado al chocar con un taxi en la vía Provenza San Luis. Bucaramanga Motociclista murió cinco días después de haberse accidentado al chocar con un taxi en la vía Provenza San Luis.

Noticias relacionadas:

accidente de tránsito Feria de Bucaramanga motociclistas movilidad Tránsito Bucaramanga
Publicado por:
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp