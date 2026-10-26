Nueva polémica en el aeropuerto Palonegro: denuncian bloqueos para recoger pasajeros

Área metro

Una nueva controversia se presenta en el Aeropuerto Internacional Palonegro, que presta sus servicios a Bucaramanga, luego de que transportadores de servicio especial denunciaran restricciones para ingresar a las zonas destinadas a recoger pasajeros. La situación fue reportada durante la mañana de este lunes 26 de octubre y vuelve a poner sobre la mesa las diferencias que existen alrededor de la operación del transporte terrestre en la terminal aérea.

De acuerdo con una denuncia recibida por Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia, representantes del servicio especial aseguran que el acceso al túnel, uno de los principales puntos de recogida de viajeros, estaría siendo restringido por decisiones relacionadas con la administración y la logística del aeropuerto.

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Denuncian restricciones en el túnel y la plataforma

Según el denunciante, el problema estaría relacionado con el manejo del acceso de vehículos de transporte especial a determinadas zonas de la terminal aérea, particularmente aquellas destinadas a la recogida de pasajeros que llegan a Bucaramanga y otros municipios de Santander.

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En su declaración señaló que el consorcio encargado de la operación y la logística de transporte mantiene restricciones en el sector del túnel y la plataforma. Además, aseguró que desde esa administración se estaría cuestionando la legalidad de la modalidad de transporte que ellos prestan.

"Tienen bloqueada al momento la entrada al túnel a recoger usuarios, tiene bloqueada la plataforma. Ellos dicen y se mantienen en firme que el servicio especial es un transporte ilegal", sostuvo el denunciante.

Pancarta instalada en el aeropuerto Palonegro con el mensaje "Control a la prestación del servicio especial en las áreas concesionadas". Foto: Lo Que Pasa en Colombia

Sin embargo, esta afirmación corresponde a la versión entregada por el transportador y, hasta el momento, no se cuenta con un pronunciamiento oficial de la administración del aeropuerto que permita establecer los motivos de las restricciones denunciadas o las condiciones bajo las cuales se estaría autorizando el ingreso de los vehículos.

Conductores dialogan con un agente de Tránsito de Lebrija en la zona de recogida de pasajeros del aeropuerto, la mañana de este lunes. Foto: Lo Que Pasa en Colombia

Un conflicto que viene desde meses atrás

La controversia por el transporte terrestre en Palonegro no es nueva. Durante 2026 se han presentado diferentes reclamaciones de taxistas y conductores de servicio especial sobre las condiciones de ingreso, los cobros y la operación en las zonas de recogida de pasajeros.

En mayo de este año, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 7345, relacionada con el incumplimiento de órdenes administrativas por parte del concesionario Aeropuertos de Oriente, en un proceso vinculado con el acceso y la libre elección del servicio de transporte por parte de los usuarios.

Posteriormente, en junio, la Procuraduría General de la Nación informó sobre la suspensión de un cobro de carnetización para el ingreso de taxis al túnel del aeropuerto, como resultado de las actuaciones preventivas adelantadas para garantizar condiciones de operación y acceso a la terminal.

Presencia de la Policía en el parqueadero del aeropuerto Palonegro durante la mañana de este lunes 26 de octubre. Foto: Lo Que Pasa en Colombia

A pesar de estas intervenciones, las diferencias entre los distintos sectores del transporte continúan generando reclamaciones y solicitudes de mayor claridad sobre las reglas que deben aplicarse dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Solicitan escuchar las dos versiones

Los denunciantes pidieron que se permita conocer tanto la posición de los representantes del servicio especial como la de la administración encargada de la operación del aeropuerto Palonegro.

En particular, solicitaron escuchar a una funcionaria identificada como Olga, a quien señalaron como responsable del consorcio aeroportuario, con el propósito de conocer las razones de las medidas denunciadas.

La situación vuelve a plantear la necesidad de establecer con claridad las condiciones de acceso para las diferentes modalidades de transporte, así como garantizar que los viajeros puedan escoger los servicios autorizados conforme a la normativa vigente.

Por ahora, se espera un pronunciamiento de los responsables de la administración aeroportuaria y de las autoridades de transporte para conocer el alcance de las restricciones denunciadas y determinar si estas corresponden a disposiciones operativas o a decisiones que deban ser revisadas por los organismos competentes.