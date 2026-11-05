Wilian llegó en un taxi y minutos después fue asesinado en la carretera antigua

Floridablanca

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche de este jueves 5 de noviembre en el municipio de Floridablanca, Santander. Un hombre de 31 años, identificado como Wilian García Barajas, perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego cuando se encontraba dentro de un vehículo de servicio público tipo taxi.

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El hecho ocurrió sobre la vía antigua que comunica a Floridablanca con Bucaramanga, en el tramo comprendido entre el barrio Santa Ana y el ingreso al sector de Bellavista, exactamente en la zona conocida como la Zona Rosa.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, la víctima se movilizaba en un taxi de placas XVX008, en sentido sur–norte, cuando llegó hasta el lugar donde minutos después se produjo el ataque.

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Una de las hipótesis que analizan los investigadores apunta a que García Barajas habría llegado al sector tras una posible cita acordada previamente. Sin embargo, esta circunstancia aún no ha sido confirmada y tampoco se descarta que el hombre simplemente hubiera sido sorprendido mientras permanecía en el lugar.

El atacante se acercó caminando y huyó en una motocicleta

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, el conductor habría realizado una maniobra de reversa antes de detener el vehículo. Pocos minutos después, un hombre que se desplazaba a pie se acercó al taxi y, presuntamente, disparó en varias oportunidades contra su ocupante.

Las primeras versiones indican que la víctima habría recibido al menos cuatro impactos de bala, lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.

Tras cometer el ataque, el responsable habría sido recogido por otra persona que se movilizaba en una motocicleta, en la que escaparon del sector.

La secuencia del ataque habría quedado registrada en cámaras de seguridad, cuyas grabaciones serán fundamentales para reconstruir los movimientos del agresor, establecer la ruta de escape e identificar a quienes participaron en el hecho.

La víctima registraba anotaciones judiciales

De manera preliminar, se conoció que Wilian García Barajas registraba al menos diez anotaciones judiciales relacionadas con diferentes conductas, entre ellas fuga de presos y estafa.

Por ahora, el móvil de este homicidio permanece bajo investigación y las autoridades buscan establecer si se trató de un ataque previamente planeado.

CTI adelanta las diligencias judiciales

Tras lo sucedido, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del vehículo y el levantamiento del cuerpo, que permanecía en el puesto del conductor.

El cadáver será trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades avanzan en la recopilación de material probatorio, especialmente las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector, con el propósito de esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en Floridablanca.