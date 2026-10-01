abren inscripciones en santander para misión médica que atenderá malformaciones y secuelas de quemaduras

Santander

La ESE Hospital Universitario de Santander, HUS, y la Universidad Industrial de Santander, UIS, anunciaron la apertura de las inscripciones para la Misión Médica Milwaukee Wisconsin 2027, una iniciativa que busca brindar oportunidades de atención a personas con diferentes malformaciones congénitas y secuelas derivadas de quemaduras.

La convocatoria, que comenzó este 1 de octubre de 2026, se desarrolla en acción unificada con la Gobernación de Santander y ASPAS. De acuerdo con el boletín oficial, el propósito es articular esfuerzos institucionales, médicos y académicos para facilitar el acceso a atención especializada a quienes requieren este tipo de procedimientos.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Podrán realizar el proceso personas que presenten labio y paladar fisurados, malformaciones en las manos, malformaciones faciales y secuelas de quemaduras. También podrán inscribirse personas con malformaciones en las orejas, siempre que tengan 12 años o más.

Publicidad

La institución aclaró que la inscripción no significa que la persona quede automáticamente seleccionada para participar en la misión. Quienes completen el registro deberán continuar posteriormente con un proceso de valoración por parte del equipo médico, que determinará su participación de acuerdo con los criterios establecidos.

¿Dónde y hasta cuándo se puede hacer la inscripción?

Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2026 y se realizarán de manera presencial en la ESE Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, ingresando por la portería central ubicada sobre la carrera 33.

La atención para las personas interesadas se prestará de martes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Desde el HUS hicieron un llamado a la comunidad, instituciones y organizaciones sociales para compartir la convocatoria y permitir que llegue a personas que podrían beneficiarse de la iniciativa, especialmente a aquellas que enfrentan dificultades para acceder a este tipo de atención especializada.

La Misión Médica Milwaukee Wisconsin 2027 busca integrar la atención asistencial, la academia y el trabajo conjunto de diferentes instituciones de Santander, con el propósito de beneficiar a pacientes que requieren procedimientos relacionados con malformaciones congénitas o secuelas de quemaduras.

Para resolver dudas o solicitar mayor información sobre el proceso de inscripción, el único contacto oficial habilitado por la convocatoria es el número 300 870 6251.