Panachi se prepara para funcionar con energía solar: inaugurará nueva planta en diciembre

Santander

El Parque Nacional del Chicamocha, uno de los principales atractivos turísticos de Santander, se prepara para dar un importante paso hacia el uso de energías renovables. En diciembre de 2026 será inaugurada PANACHI SOLAR 1.8, una planta fotovoltaica que permitirá abastecer con energía solar las operaciones del teleférico y el acuaparque.

La Corporación Santandereana de Cultura y Turismo Sostenible (Corsant) informó que esta iniciativa busca reducir el impacto ambiental del parque, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, aprovechando la energía del sol como fuente de abastecimiento.

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El proyecto representa un avance significativo debido al elevado consumo energético que requiere el funcionamiento de las principales atracciones de Panachi. Con la entrada en operación de la planta, se espera reducir la dependencia de fuentes convencionales de electricidad y contribuir a la protección del Cañón del Chicamocha.

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La construcción también benefició a trabajadores de Santander. Según Corsant, el 75 % del personal vinculado a las obras pertenece al municipio de Aratoca y sus veredas. Los habitantes participaron en labores de construcción, movimientos de tierra, instalación de equipos y supervisión técnica, además de recibir capacitación relacionada con nuevas tecnologías.

Uriel Fernando Mendoza, director ejecutivo, destacó la participación de las comunidades en el desarrollo del proyecto y aseguró que la infraestructura fue construida con talento de la región.

La ejecución de PANACHI SOLAR 1.8 también representó desafíos técnicos debido a las condiciones geográficas y climáticas del Cañón del Chicamocha, por lo que fue necesario adaptar los trabajos a las características del terreno.

Con esta nueva infraestructura, el Parque Nacional del Chicamocha busca fortalecer su compromiso ambiental y convertirse en un referente regional de turismo sostenible, combinando sus atractivos turísticos con el aprovechamiento de energías limpias.

La inauguración está prevista para diciembre, cuando se espera que la planta entre en funcionamiento y comience a suministrar energía a dos de las principales atracciones del parque.