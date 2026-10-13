Mientras tanqueaba su carro, asesinaron a Bryan, dragoneante del INPEC

Cúcuta

Un nuevo hecho de violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC se registró durante la noche del lunes 12 de octubre en Cúcuta, Norte de Santander. La víctima fue identificada como Bryan Rangel Saavedra, dragoneante adscrito a la Cárcel Modelo de Cúcuta, quien fue asesinado con arma de fuego mientras se encontraba en una estación de servicio ubicada en el sector de Prados del Este, sobre el corredor del Anillo Vial Oriental.

De acuerdo con información conocida por medios regionales, el funcionario había terminado su jornada laboral y se desplazaba en su vehículo particular, un Chevrolet Spark GT de color gris, cuando decidió detenerse para abastecerlo de combustible. Mientras permanecía en el establecimiento, fue sorprendido por hombres armados que le dispararon en repetidas oportunidades, ocasionándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

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Según las primeras versiones conocidas sobre el caso, los responsables aprovecharon el momento en que Rangel Saavedra se encontraba dentro del automóvil para cometer el ataque. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente la identidad de los agresores ni se conocen las circunstancias que habrían motivado el homicidio. Los investigadores buscan determinar si el crimen estuvo relacionado con las funciones que desempeñaba la víctima dentro del establecimiento penitenciario.

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Tras recibir el reporte, unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta llegaron a la estación de servicio, acordonaron el lugar y adelantaron las primeras diligencias judiciales. Durante la inspección fueron recopilados elementos que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. Una de las principales líneas de trabajo consiste en revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y de negocios cercanos para reconstruir los movimientos de los responsables antes y después del ataque.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó el homicidio y expresó su solidaridad con los familiares de Bryan Rangel Saavedra y con los integrantes del Inpec. El funcionario aseguró que el Gobierno nacional respaldará las investigaciones y buscará que los responsables de los ataques contra el personal penitenciario sean identificados y llevados ante la justicia.

Durante su pronunciamiento, Cancino advirtió que las amenazas y los hechos violentos no impedirán el trabajo de las autoridades. También reiteró que se fortalecerán las acciones dirigidas a proteger a los funcionarios del sistema carcelario, en medio de la preocupación que existe por los recientes ataques registrados en distintas regiones del país.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato. La decisión fue comunicada después de un consejo extraordinario de seguridad convocado para analizar los hechos violentos registrados en la capital de Norte de Santander.

El homicidio del dragoneante coincidió con otros episodios de violencia ocurridos durante la misma noche en Cúcuta. En el sector de Viejo Escobal, un integrante de la Policía Metropolitana resultó herido en un ataque armado y fue trasladado a un centro asistencial. Paralelamente, las autoridades investigan el lanzamiento de un artefacto explosivo contra las instalaciones de la Cárcel Modelo, situación que generó preocupación entre trabajadores del establecimiento penitenciario.

Aunque estos hechos ocurrieron en un periodo cercano, hasta el momento no se ha confirmado que exista una relación entre ellos. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer quiénes participaron en los ataques y cuáles fueron sus posibles motivaciones.

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