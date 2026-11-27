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Estefanía Pulido le dio a Santander una medalla de plata en el Campeonato Nacional Intercolegiados. La ciclista del equipo Orgullo Comunero registró un tiempo de 26 minutos y 38 segundos para quedarse con el segundo lugar.

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La deportista también se destacó en el inicio de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026. En la primera etapa, disputada en la modalidad de contrarreloj individual, ocupó el cuarto puesto en la categoría prejuvenil femenina.

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En esta modalidad, las corredoras toman la salida por separado y la clasificación se define por el tiempo que cada una emplea en completar el recorrido. Pulido se ubicó entre las cuatro mejores de su categoría en esa jornada.

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La plata en Intercolegiados y el cuarto puesto en la Vuelta del Futuro corresponden a dos clasificaciones distintas. El primero le dio un lugar en el podio nacional y el segundo fue su resultado en la etapa inaugural de la vuelta.

Pulido obtuvo ambos resultados como integrante de Orgullo Comunero de Santander, equipo al que representó en la prueba de apertura de la Vuelta del Futuro.

El cuarto puesto marca su punto de partida en la competencia por etapas. Su posición en la clasificación general dependerá también de los resultados que consiga en las siguientes jornadas.

Con la medalla de plata ya asegurada en Intercolegiados, la santandereana continuará su participación en la Vuelta del Futuro tras un inicio entre las mejores de la categoría prejuvenil femenina.