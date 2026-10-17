Esta es la recompensa que ofrece Santander tras el asesinato de un dragoneante del Inpec.

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El asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Diego Armando Acevedo Garzón, ocurrido la noche del miércoles 14 de octubre en el municipio de Girón, Santander, provocó una respuesta de las autoridades departamentales, que anunciaron recompensas económicas y el fortalecimiento de las medidas de seguridad para proteger a los funcionarios del sistema penitenciario.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, encabezó un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron representantes de las autoridades competentes, con el propósito de analizar los recientes hechos violentos contra funcionarios del Inpec y establecer acciones que permitan prevenir nuevos atentados, así como avanzar en la identificación de los responsables de estos crímenes.

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Entre las principales decisiones se encuentra el ofrecimiento de una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita prevenir atentados contra funcionarios del Inpec y otros servidores públicos. Adicionalmente, se anunciaron incentivos económicos para quienes suministren información que contribuya a identificar y capturar a los responsables de los asesinatos de dos funcionarios penitenciarios registrados durante agosto y octubre de este año.

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Refuerzan seguridad tras asesinato del dragoneante

Las autoridades también acordaron fortalecer los controles de seguridad en los alrededores de la cárcel de Palogordo, ubicada en jurisdicción de Girón, ante la preocupación generada por los recientes ataques contra integrantes del sistema penitenciario.

Estas decisiones se conocen después del asesinato de Diego Armando Acevedo Garzón, quien fue atacado con arma de fuego aproximadamente a las 8:10 de la noche del miércoles 14 de octubre, cuando se encontraba en un establecimiento comercial del sector de El Gallineral, en Girón.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional apoyaron el traslado del funcionario a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su fallecimiento.

El crimen generó preocupación entre los trabajadores del Inpec, especialmente después de que comenzaran a circular un video y un panfleto con amenazas contra funcionarios de la institución. En estos mensajes, cuya autoría deberá ser establecida por las autoridades, se hacía referencia a un supuesto denominado «plan pistola».

Autoridades buscan esclarecer los hechos

El anuncio de las recompensas busca facilitar la obtención de información que permita a los organismos de investigación avanzar en el esclarecimiento de los homicidios y prevenir nuevas acciones violentas contra el personal penitenciario.

Por ahora, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar quiénes participaron en el asesinato de Diego Armando Acevedo Garzón, establecer los móviles del crimen y verificar si existe alguna relación entre este hecho y las amenazas que comenzaron a circular posteriormente.

La Gobernación de Santander reiteró la necesidad de mantener la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia para enfrentar las amenazas contra los servidores públicos y evitar que se presenten nuevos hechos de violencia en el departamento.﻿