De paloma mensajera a ‘mula’: la encontraron llevando una carga ilegal hacia la cárcel de Palogordo

Girón

Una insólita modalidad para intentar ingresar elementos prohibidos a las cárceles volvió a quedar al descubierto en Santander. Guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, encontraron una paloma que llevaba una pequeña carga amarrada a su cuerpo mientras sobrevolaba las instalaciones de la cárcel de Palogordo, en el municipio de Girón.

El caso ocurrió hacia la 1:35 de la tarde del domingo 4 de octubre, cuando funcionarios de custodia detectaron al animal en el sector conocido como Portal Uno. Al acercarse, observaron que la paloma tenía una estructura semejante a un arnés, con amarres en sus alas y una especie de bolsa instalada sobre el lomo.

En un video grabado por integrantes del Inpec se observa cómo los uniformados retiran cuidadosamente el sistema que llevaba el ave. Según la información conocida hasta el momento, en el interior fueron encontrados dos cables para carga y transferencia de datos de dispositivos electrónicos. Los elementos fueron posteriormente puestos a disposición de Policía Judicial para el respectivo procedimiento de embalaje y cadena de custodia.

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Otras versiones conocidas sobre el procedimiento indican que en la estructura también se observaron accesorios utilizados para sujetar pequeños paquetes al cuerpo del animal. El peso de la carga era tal que, según uno de los guardianes que registró el procedimiento, la paloma tenía dificultades para volar con normalidad.

No sería la primera vez que utilizan aves

El uso de palomas para intentar ingresar objetos a establecimientos penitenciarios no es una modalidad nueva. El propio Inpec ya había advertido años atrás sobre casos en los que estas aves fueron utilizadas para transportar teléfonos celulares, manos libres y otros elementos prohibidos.

Además, fuentes penitenciarias han señalado que en otros procedimientos se han detectado intentos de utilizar estas aves para movilizar pequeñas cantidades de estupefacientes, tarjetas SIM, celulares y accesorios electrónicos.

Refuerzan controles en Palogordo

El hallazgo se presenta en momentos en que las autoridades mantienen controles especiales dentro y en los alrededores de la cárcel de Palogordo. Días antes del procedimiento habían sido trasladados al establecimiento 17 internos considerados de alto perfil.

El Inpec continúa reforzando los controles para evitar el ingreso de teléfonos celulares, tarjetas SIM, drogas y otros elementos que puedan ser utilizados dentro de los centros penitenciarios para actividades ilícitas.

Las autoridades ahora buscan establecer quién habría preparado al animal, desde qué punto fue liberado y quién recibiría la carga dentro del penal.