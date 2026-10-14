Asesinan a Diego Armando Acevedo Garzón, dragoneante del Inpec, en su restaurante de Girón

Girón

La violencia volvió a sacudir al municipio de Girón, Santander, durante la noche de este miércoles 14 de octubre. Un ataque con arma de fuego registrado en un reconocido restaurante del sector de El Gallineral dejó como víctima mortal a Diego Armando Acevedo Garzón, quien se desempeñaba como dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y era conocido en el municipio.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:10 de la noche, cuando el funcionario se encontraba en el restaurante Sabor Argentino del cual seria el propietario. Según información preliminar, fue atacado con arma de fuego y recibió heridas de gravedad, lo que generó una rápida movilización para intentar salvarle la vida. Por el momento, no se han establecido públicamente las circunstancias exactas del ataque ni la identidad de quienes participaron en este hecho violento.

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Tras lo sucedido, unidades de la Policía Nacional prestaron apoyo para trasladar de urgencia al hombre hasta la Clínica Foscal, en Floridablanca. Sin embargo, pese a los esfuerzos por brindarle atención médica, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos.

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Acevedo Garzón era una persona reconocida en Girón por su vinculación con el Inpec y sus actividades particulares. De acuerdo con versiones conocidas de manera preliminar, también sería propietario del restaurante Sabor Argentino, Su muerte ha generado preocupación por las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Otro de los aspectos que deberán esclarecer los investigadores tiene que ver con unas presuntas amenazas que el funcionario habría recibido meses atrás. Según las primeras versiones, estas intimidaciones podrían haber estado relacionadas con su trabajo como dragoneante del Inpec. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre dichas amenazas ni elementos que permitan establecer que el homicidio esté relacionado con sus funciones dentro de la institución penitenciaria.

Después del ataque, se dispuso la intervención de unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, encargadas de adelantar las diligencias judiciales correspondientes. Los investigadores recopilarán elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos para intentar establecer cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y determinar los posibles móviles.

Asimismo, se realizará la inspección técnica al cadáver y su posterior traslado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantarán los procedimientos correspondientes.

Por ahora, las autoridades deberán establecer si el ataque fue dirigido específicamente contra el funcionario, si existían antecedentes de amenazas y qué relación, si alguna, podría tener su actividad laboral con lo sucedido. El homicidio de Diego Armando Acevedo Garzón se convierte en un nuevo caso de violencia que es materia de investigación en el municipio de Girón.