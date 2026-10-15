Eva Ferrer sacude el caso Verónica Alcocer: anuncia pruebas ante la Fiscalía

Política

La polémica que rodea a la exprimera dama Verónica Alcocer continúa creciendo. Eva Ferrer, quien recientemente concedió una entrevista a la revista Semana en la que formuló delicadas acusaciones sobre presuntas irregularidades durante el anterior Gobierno nacional, tiene previsto comparecer ante la Fiscalía General de la Nación el próximo miércoles 21 de octubre de 2026, en una diligencia virtual en la que deberá declarar bajo juramento y explicar los hechos que asegura conocer.

La información fue dada a conocer por su abogado, Jhony Batalla Mena, durante una entrevista en Mañanas Blu. El jurista explicó que su representada se prepara para entregar una serie de elementos que, según manifestó, permitirían respaldar algunas de sus afirmaciones. Entre los materiales anunciados se encuentran fotografías, documentos, fechas, horarios de reuniones y datos telefónicos que quedarían a disposición de los investigadores para su respectiva verificación.

Publicidad

La declaración adquiere especial relevancia después de las afirmaciones realizadas por Ferrer sobre presuntos movimientos irregulares de dinero y otras situaciones que, según su versión, habrían ocurrido en el entorno de la entonces primera dama. Entre los señalamientos divulgados se encuentran supuestas operaciones relacionadas con viajes oficiales a Venezuela, así como presuntas irregularidades que involucrarían a personas cercanas al anterior Gobierno. Estas acusaciones no han sido demostradas judicialmente y deberán ser contrastadas por las autoridades.

Publicidad

Eva Ferrer salió de Colombia tras denunciar amenazas

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que Ferrer actualmente se encuentra fuera del territorio colombiano. De acuerdo con su abogado, la decisión de abandonar el país estaría relacionada con preocupaciones por su seguridad, luego de que presuntamente recibiera amenazas contra su integridad y la de algunos integrantes de su familia.

Batalla Mena también explicó que el aplazamiento de la diligencia inicialmente prevista para el 14 de octubre fue coordinado con la Fiscalía. La defensa busca que su representada pueda entregar la información bajo condiciones que permitan garantizar su seguridad, razón por la cual la declaración del próximo miércoles se realizará mediante una conexión virtual.

Fotografías, documentos y registros serían entregados a la Fiscalía

Sobre las pruebas anunciadas, el abogado señaló que estas serán conocidas inicialmente por los investigadores, teniendo en cuenta la reserva de las actuaciones judiciales. Por esa razón, hasta el momento no se ha divulgado públicamente el contenido completo de los documentos ni se ha determinado si estos permiten corroborar las acusaciones formuladas por Ferrer.

La exasesora deberá precisar cuáles de los hechos que ha mencionado fueron conocidos directamente por ella y cuáles corresponden a información recibida de terceras personas. Este aspecto será fundamental para que la Fiscalía pueda establecer la credibilidad de los testimonios, contrastar los datos entregados y determinar si existe mérito para adelantar nuevas actuaciones judiciales.

Por su parte, Verónica Alcocer ha rechazado los señalamientos y solicitado que las autoridades esclarezcan las acusaciones. La exprimera dama también ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones y ha defendido el carácter oficial de los viajes que realizó a Venezuela durante 2023.

La diligencia del próximo 21 de octubre será importante para determinar el alcance de la información que Eva Ferrer asegura tener en su poder. Por ahora, las denuncias continúan sujetas a verificación y no existe una decisión judicial que establezca responsabilidad de Verónica Alcocer por los hechos señalados.