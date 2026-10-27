Revelan nuevos detalles del asesinato de Miguel Castellanos: estaba sin escoltas

Cúcuta

Nuevos detalles se conocen sobre el asesinato de Miguel Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y posible aspirante a la Alcaldía para las elecciones regionales de 2027, quien perdió la vida la noche del lunes 26 de octubre tras un ataque con arma de fuego en el Anillo Vial Occidental, sector de El Pórtico, en Norte de Santander.

De acuerdo con la información conocida, Castellanos se movilizaba en una camioneta acompañado de un menor de edad cuando fue interceptado en inmediaciones de una estación de servicio. Una de las hipótesis que analizan los investigadores señala que los responsables presuntamente habrían simulado un incidente vial para conseguir que el exfuncionario detuviera su vehículo, momento que aprovecharon para atacarlo.

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Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que Miguel Castellanos no contaba con la compañía inmediata de su esquema de protección cuando ocurrió el ataque. Según la información entregada por George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, el exfuncionario se desplazaba con un menor de edad, mientras su personal de seguridad no se encontraba junto a él.

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El menor que lo acompañaba resultó ileso. Entretanto, unidades de la Policía Nacional y de la Fiscalía adelantan las investigaciones para reconstruir los últimos movimientos de la víctima, establecer la ruta utilizada por los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

Ofrecen hasta $100 millones por los responsables

Tras un consejo extraordinario de seguridad realizado en Cúcuta, las autoridades anunciaron el aumento de la recompensa a $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.

Inicialmente, la Gobernación de Norte de Santander había ofrecido hasta $50 millones. Sin embargo, ante la gravedad del hecho, las autoridades decidieron fortalecer las acciones investigativas y ampliar el incentivo económico para quienes suministren información que contribuya al esclarecimiento del crimen.

Investigan si el crimen tiene relación con sus actividades políticas

Miguel Castellanos había dejado su cargo como secretario de Gobierno de Cúcuta en enero de 2026 y era mencionado como posible candidato a la Alcaldía para las elecciones regionales de 2027.

Las autoridades también revisan antecedentes relacionados con su entorno familiar, especialmente el atentado que sufrió meses atrás su hermano, el excongresista Jairo Castellanos, en el departamento de Arauca, donde fallecieron integrantes de su esquema de seguridad.