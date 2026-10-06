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Jalón de chaqueta a Daniel Briceño pone a Verónica Estrada ante la Comisión de Ética

La Comisión de Ética revisará la conducta de la representante del Pacto Histórico luego del episodio que protagonizó con Daniel Briceño durante una sesión de la Cámara y que quedó registrado en video.

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Jalón de chaqueta a Daniel Briceño pone a Verónica Estrada ante la Comisión de Ética
Foto: Referencia / Verónica Estrada, Daniel Briceño, Congreso de Colombia, Cámara de Representantes, Comisión de Ética, Pacto Histórico, Centro Democrático, política colombiana, congresistas, Colombia

La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, será objeto de revisión por parte de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista, luego del episodio que protagonizó con el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, durante una sesión plenaria de la Cámara.

El hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre y quedó registrado en video. En las imágenes se observa el momento en que Estrada se acerca a Briceño durante una discusión y lo sujeta de la chaqueta, situación que posteriormente generó reacciones y cuestionamientos en redes sociales.

La discusión se presentó en medio de diferencias relacionadas con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Tras lo sucedido, Estrada reconoció que la situación llegó a un punto que no correspondía y ofreció disculpas públicamente a Briceño, quien las aceptó.

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Sin embargo, la Mesa Directiva de la Cámara trasladó una queja ante la Comisión de Ética para que se determine si la conducta de la congresista podría constituir una falta a los deberes establecidos para los miembros del Congreso.

Ahora será esa instancia la encargada de estudiar las circunstancias del episodio y determinar si existe mérito para continuar con una actuación. El trámite no significa que Estrada haya sido sancionada ni que hasta el momento se haya establecido responsabilidad disciplinaria

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