Colombia

La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación contra Nelson Emiro Linares Zárate, exgerente de la campaña de Carolina Corcho para la consulta interna del Pacto Histórico. El ente investigador indaga si se utilizaron facturas con información falsa para tramitar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el reembolso estatal por los votos obtenidos en esa jornada.

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La audiencia está programada para el miércoles 2 de diciembre de 2026. También fue citado Héctor Ulises Ávila Cortés, quien desempeñaba funciones administrativas y contables en una empresa proveedora de servicios logísticos. La Fiscalía investiga el papel de cada uno en los hechos relacionados con la expedición y presentación de las facturas.

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Según el ente investigador, las facturas habrían servido para acreditar servicios que nunca se prestaron. La hipótesis de la Fiscalía es que esos soportes se presentaron ante el CNE como parte del trámite de reposición de votos a favor de la campaña de Corcho.

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La reposición de votos es un mecanismo de financiación electoral mediante el cual el Estado reembolsa gastos de campaña con base en los votos obtenidos y el cumplimiento de los requisitos aplicables. En este caso, los cuestionamientos se concentran en los documentos que habrían respaldado la solicitud de ese reembolso.

Los hechos se remontan a la campaña para la consulta interna del 26 de octubre de 2025, en la que Carolina Corcho e Iván Cepeda disputaron la candidatura presidencial del Pacto Histórico. Corcho figura en el anuncio de la Fiscalía como la entonces precandidata de la campaña cuyos gastos se revisan. La audiencia anunciada corresponde a Linares y Ávila.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción formulará cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa, según la posible responsabilidad individual de los dos citados. En la audiencia, la Fiscalía expondrá los hechos que atribuye a cada uno. Su responsabilidad penal sigue por determinarse.