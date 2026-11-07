Buscan a hombre que habría sido arrastrado por creciente de la quebrada La Ruitoca en Girón

Girón

Un hombre identificado preliminarmente como Carlos Arturo, conocido como ‘Pico’, se encuentra desaparecido luego de que, al parecer, fuera arrastrado por la creciente de la quebrada La Ruitoca, en el sector de Acapulco, zona rural del municipio de Girón, Santander.

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La emergencia se presentó aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de este sábado 7 de noviembre, en medio de las fuertes lluvias que se registraron durante la noche en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga.

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Según la información preliminar, el hombre habría sido sorprendido por la fuerza de la corriente en circunstancias que todavía están por establecerse. En el lugar fue recuperada una motocicleta que estaría relacionada con el hecho, mientras continuaba la búsqueda de su propietario.

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La situación movilizó a unidades de la Policía nacional y del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que acudieron al sector para atender la emergencia. Habitantes de la zona también se sumaron a la búsqueda, mientras se esperaba el apoyo de la Defensa Civil.

Videos conocidos por Lo Que Pasa en Bucaramanga muestran la fuerza con la que descendían las aguas de la quebrada, cuyo caudal aumentó considerablemente durante las precipitaciones de la madrugada.

Carlos Arturo, conocido entre sus vecinos como ‘Pico’, es habitante de Acapulco. Su desaparición ha generado preocupación entre familiares y residentes del sector, quienes permanecen pendientes de los resultados de las labores de búsqueda.

Hasta el momento del último reporte recibido, no se había confirmado la ubicación del hombre, por lo qué continúan las labores de búsqueda en el caudal de esta quebrada. Familiares de la víctima también se encuentran en la zona ayudando a dar con su paradero.