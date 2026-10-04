María Fernanda Cabal se une al Partido Republicano, el movimiento fundado por Rodolfo Hernández

Política

María Fernanda Cabal confirmó este sábado, desde Bucaramanga, su llegada al Partido Republicano, colectividad que anteriormente se conocía como Liga de Gobernantes Anticorrupción y que fue fundada por el fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

La exsenadora aseguró que se convierte en la primera militante de esta nueva etapa del movimiento y señaló que su intención es ayudar a construir una plataforma política de alcance nacional.

Los objetivos de Cabal: elecciones regionales de 2027 y presidenciales de 2030

La dirigente explicó que uno de los principales objetivos será preparar candidaturas para las elecciones regionales de 2027 y consolidar una estructura con miras a las elecciones presidenciales de 2030.

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Cabal aseguró que esta nueva etapa estará enfocada en consolidar una plataforma política propia y en abrir espacio a nuevos liderazgos de cara a las próximas elecciones.

¿Qué es el Partido Republicano?

El Partido Republicano es el nuevo nombre de la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción. El cambio de identidad fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en agosto de 2026 y también incluyó una renovación de su imagen y símbolos.

Su salida del Centro Democrático

La llegada de María Fernanda Cabal se produce apenas días después de que oficializara su renuncia al Centro Democrático, partido al que perteneció desde sus primeros años y del que decidió apartarse tras diferencias internas.

Según contó la propia exsenadora, la invitación para vincularse al Partido Republicano llegó de parte de Rodolfo José Hernández y Socorro Oliveros, familiares de Rodolfo Hernández.