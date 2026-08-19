Juez ratifica arresto de un día contra Daniel Briceño por desacato

Colombia

El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, deberá cumplir una sanción de un día de arresto luego de que el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá confirmara la decisión adoptada dentro de un incidente de desacato relacionado con una orden de rectificación a favor de Gloria Cuartas.

La providencia corresponde al Incidente de Desacato - Consulta N.° 006-2026 y ratifica la determinación que había sido adoptada inicialmente por el Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Además del arresto, Briceño deberá pagar una multa equivalente a un salario mínimo mensual vigente.

El caso se originó por unas afirmaciones realizadas por Briceño sobre Gloria Cuartas, quien estuvo encargada de la Unidad para las Víctimas y posteriormente dirigió la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Publicidad

Briceño había señalado públicamente que Cuartas habría gastado cerca de $250.000 millones en eventos políticos. Una acción de tutela determinó posteriormente que esa afirmación era inexacta y ordenó al entonces dirigente político rectificarla.

La justicia también estableció que varios de los eventos mencionados habían ocurrido antes de que Cuartas asumiera la dirección encargada de la Unidad para las Víctimas, por lo que no podían ser atribuidos a su gestión.

La orden establecía que Briceño debía realizar una rectificación clara y explícita dentro de las siguientes 48 horas y publicarla mediante video en las mismas redes sociales donde había difundido originalmente sus señalamientos.

El congresista sostuvo que había atendido la decisión judicial mediante la publicación de un video en sus redes sociales. Sin embargo, Cuartas manifestó posteriormente que ese contenido no correspondía a una retractación integral y sostuvo que los nuevos pronunciamientos mantenían los cuestionamientos en su contra.

Tras diferentes requerimientos judiciales, el incidente de desacato avanzó hasta la imposición de la sanción. El despacho concluyó que la rectificación no había sido realizada en los términos establecidos originalmente.

De acuerdo con la información conocida, el día de arresto deberá cumplirse en las instalaciones destinadas para retenidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

La decisión que confirmó la sanción está fechada el 22 de junio de 2026, aunque su contenido se conoció públicamente este miércoles 19 de agosto.

Hasta el momento de conocerse la ratificación, Briceño no había realizado un nuevo pronunciamiento público sobre esta decisión. Meses atrás había solicitado anular la sanción argumentando problemas relacionados con las notificaciones del proceso y había defendido sus denuncias sobre el manejo de recursos públicos.



