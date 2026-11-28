Política

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro por el caso conocido como los ‘sexocontratos’, a raíz de las denuncias de la excontratista Deicy Jiménez sobre presuntos contratos estatales entregados a cambio de favores sexuales. La decisión fue revelada por Noticias RCN.

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El expediente está en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca. Se trata de una etapa preliminar: la indagación previa no es una acusación ni establece responsabilidad penal alguna contra los dos dirigentes.

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¿Qué busca establecer la Corte?

El alto tribunal deberá determinar si los hechos denunciados podrían configurar delitos como tráfico de influencias o celebración indebida de contratos. Según lo conocido, Petro es indagado por hechos relacionados con su etapa como senador de la República, antes de llegar a la Presidencia en 2022.

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El foco de la pesquisa es la vinculación de Jiménez a la Primera Vicepresidencia del Senado en 2024, dependencia que entonces dirigía María José Pizarro. De acuerdo con Noticias RCN, se trató de un contrato de apoyo a la gestión por cerca de 34 millones de pesos, con funciones ligadas a la agenda legislativa regional y la atención al público.

Las diligencias ordenadas

Inspección judicial en la Secretaría del Senado para recopilar los documentos de las contrataciones de Jiménez, verificar cómo se tramitaron y quiénes intervinieron.

para recopilar los documentos de las contrataciones de Jiménez, verificar cómo se tramitaron y quiénes intervinieron. Copia espejo del teléfono celular de la denunciante, con el fin de preservar y verificar el material que pueda ser relevante.

A finales de octubre, la Corte ya había escuchado la declaración de Jiménez dentro de este expediente. Los hechos concretos y las pruebas se mantienen bajo reserva mientras se analizan nuevos testimonios.

Lo que dice la denunciante

En entrevista con la revista SEMANA, Jiménez relató que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que desde entonces comenzó a recibir contratos públicos. Asegura que su llegada al Senado se dio por recomendación directa de Petro, que Pizarro estaba al tanto de esa situación, y habló de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres. Ninguno de estos señalamientos ha sido establecido judicialmente.

Registros públicos revisados por medios de comunicación dan cuenta de diez contratos a nombre de Jiménez entre 2021 y 2026: siete con el Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Petro y Pizarro niegan irregularidades

El expresidente rechazó de forma tajante las acusaciones: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, afirmó. Petro admitió haber recomendado a Jiménez para un empleo por su formación, pero sostiene que no hubo nada irregular.

Por su parte, Pizarro reconoció en un comunicado que Jiménez trabajó como contratista en su dependencia. Aseguró que cumplió con las labores administrativas asignadas, que nunca recibió quejas sobre su desempeño y que no tenía conocimiento de una relación íntima entre ella y Petro.

¿Qué sigue?

Con los documentos, testimonios y demás elementos recaudados, la Sala de Instrucción decidirá si hay méritos para abrir una investigación formal. Hasta entonces, ninguna decisión judicial ha declarado responsables a Petro ni a Pizarro, y ambos conservan la presunción de inocencia.