“Si no era para él, no sería para nadie más”: la frase que habría precedido el crimen de Paula.

Santander

La muerte de Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años que fue atacada mientras trabajaba en un establecimiento comercial de Pinchote, Santander, ha dejado nuevos detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió este hecho. De acuerdo con las primeras versiones conocidas, antes de la agresión se habría presentado una discusión durante la cual el señalado responsable supuestamente pronunció una frase amenazante contra la víctima. El hombre, de 63 años, fue capturado minutos después por la Policía Nacional en San Gil, donde también debió recibir atención médica debido a las lesiones que se habría ocasionado.

El hecho se registró hacia las 12:40 del mediodía del domingo 1 de noviembre, en un café ubicado a la altura del kilómetro 2 de la vía San Gil–Socorro, en el sector conocido como La Recta, jurisdicción del municipio de Pinchote. Paula Carley se encontraba cumpliendo con su jornada laboral cuando un hombre llegó al establecimiento y, por razones que todavía son materia de investigación, habría comenzado a discutir con ella.

Según versiones preliminares que circulan sobre lo sucedido, durante el altercado el sujeto presuntamente le habría manifestado a la joven que “si no era para él, no sería para nadie más”. Instantes después, el hombre habría utilizado un arma cortopunzante para atacarla, ocasionándole varias heridas de gravedad.

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La joven fue auxiliada tras la agresión. Una de las versiones conocidas señala que, ante la ausencia de una ambulancia en ese momento, habría sido trasladada con apoyo de uniformados de la Policía Nacional hasta un centro médico de San Gil. Sin embargo, las circunstancias exactas de ese procedimiento todavía están pendientes de confirmación.

Paula Carley ingresó a la Clínica Santa Cruz de la Loma, donde el personal médico adelantó las maniobras necesarias para intentar salvarle la vida. Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Después del ataque, el presunto responsable abandonó el establecimiento comercial y emprendió la huida en dirección al municipio de San Gil. Una vez recibido el reporte, unidades de la Policía Nacional desplegaron un operativo de búsqueda y activaron el denominado plan candado para impedir que el hombre escapara de la zona.

La reacción de los uniformados permitió localizarlo minutos después en el sector de La Feria, en San Gil, donde se hizo efectiva su captura en flagrancia. El sospechoso fue identificado por las autoridades como un hombre de 63 años, señalado de haber participado en el ataque contra Paula Carley Coca Murcia.

Uno de los detalles conocidos durante el procedimiento fue que el capturado presentaba lesiones que él mismo se habría ocasionado. Según el reporte policial, al momento de ser interceptado por los uniformados, el hombre se estaba autolesionando, por lo que fue necesario brindarle atención médica.

Versiones adicionales señalan que el sospechoso se habría provocado una herida en el abdomen utilizando un cuchillo, presuntamente el mismo empleado durante la agresión contra la joven. No obstante, esta circunstancia deberá ser esclarecida mediante las labores investigativas y los análisis de los elementos materiales probatorios recolectados por las autoridades.

Debido a su estado de salud, el hombre fue trasladado bajo custodia policial a la Clínica Santa Cruz de la Loma, donde recibió atención médica. Posteriormente, quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

Las circunstancias que rodearon el crimen son ahora uno de los principales aspectos que deberán esclarecer los investigadores. En particular, la supuesta frase pronunciada por el agresor antes del ataque podría resultar relevante para determinar si existían antecedentes de amenazas, comportamientos de control o alguna relación sentimental previa.

Aunque las primeras versiones apuntan a un posible conflicto de carácter sentimental, las autoridades todavía no han establecido públicamente si el capturado era pareja, expareja o conocido de Paula Carley.

Por esta razón, los investigadores deberán reconstruir los últimos momentos de la joven en el establecimiento comercial, establecer si hubo personas que presenciaron la discusión y determinar qué ocurrió antes de que se produjera la agresión.

La Fiscalía General de la Nación será la encargada de evaluar las evidencias y determinar las responsabilidades penales correspondientes dentro de la investigación por el presunto delito de feminicidio agravado.