Asesinan a trabajador petrolero frente a sus compañeros: los atacantes lo habrían buscado

Barrancabermeja

Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, fue asesinado durante la madrugada de este lunes festivo 2 de noviembre, luego de ser atacado con arma de fuego mientras cumplía su jornada laboral en el corregimiento El Centro, zona rural de Barrancabermeja, Santander. El trabajador contratista de Ecopetrol, se encontraba en el sector del pozo 2086 cuando hombres armados llegaron hasta el lugar, presuntamente preguntaron por él y le dispararon en repetidas ocasiones frente a sus compañeros de trabajo.

De acuerdo con la información conocida, los agresores ingresaron al sitio donde se encontraba el grupo de trabajadores y, tras identificar a Rodríguez Villalba, habrían dirigido el ataque específicamente contra él. El hombre recibió varios impactos de arma de fuego que le ocasionaron heridas de gravedad, mientras las personas que se encontraban en el lugar presenciaban lo sucedido.

Tras la agresión, Daison Jhoani fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después de su ingreso.

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Uno de los aspectos que ha llamado la atención de las autoridades es que Daison Jhoani Rodríguez Villalba habría sido mencionado en panfletos intimidatorios que circularon durante 2024 en la región. Según la información conocida, en dichos mensajes el trabajador habría sido señalado como objetivo militar, una circunstancia que ahora forma parte de las líneas de verificación relacionadas con su asesinato.

Los investigadores deberán establecer quiénes elaboraron y difundieron esos mensajes, si existieron amenazas posteriores y si los señalamientos conocidos hace aproximadamente dos años tienen alguna relación con el ataque ocurrido en el pozo 2086.

Por ahora, no existe confirmación oficial de que el crimen esté directamente relacionado con esas amenazas.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de Inteligencia Policial (SIPOL), junto con otros grupos de la Policía Nacional, adelantan las labores investigativas encaminadas a reconstruir los últimos momentos de Rodríguez Villalba y determinar cómo los responsables lograron llegar hasta el sitio donde se encontraba trabajando.