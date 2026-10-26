Bloqueo en la vía Bucaramanga–Cúcuta en medio de protestas contra el impuesto predial en el área metropolitana
Manifestantes bloquean el paso en el kilómetro 16 de la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta, en una jornada convocada para este lunes en rechazo al impuesto predial y la actualización catastral.
Este lunes 26 de octubre se registra un bloqueo en el kilómetro 16 de la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta, según reportó Olímpica Stereo Bucaramanga en sus redes sociales.
La situación se presenta en el marco de una jornada de manifestaciones convocada a través de redes sociales en el área metropolitana de Bucaramanga, en rechazo al impuesto predial y a la actualización catastral. De acuerdo con la convocatoria, difundida por el medio La Caliente Digital, las concentraciones estaban previstas desde las 8:00 de la mañana.
Puntos anunciados para las protestas
- El sector de Papi Quiero Piña, en Floridablanca.
- El puente El Buey, en Piedecuesta.
- El kilómetro 20 de la vía Bucaramanga–Pamplona.
Ante las posibles afectaciones en la movilidad, se recomienda a los conductores programar sus recorridos con anticipación, buscar rutas alternas y consultar los canales oficiales de tránsito antes de desplazarse por estos sectores.
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