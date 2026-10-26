Bloqueo en la vía Bucaramanga–Cúcuta en medio de protestas contra el impuesto predial en el área metropolitana

Área metro

Este lunes 26 de octubre se registra un bloqueo en el kilómetro 16 de la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta, según reportó Olímpica Stereo Bucaramanga en sus redes sociales.

La situación se presenta en el marco de una jornada de manifestaciones convocada a través de redes sociales en el área metropolitana de Bucaramanga, en rechazo al impuesto predial y a la actualización catastral. De acuerdo con la convocatoria, difundida por el medio La Caliente Digital, las concentraciones estaban previstas desde las 8:00 de la mañana.

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Puntos anunciados para las protestas

El sector de Papi Quiero Piña, en Floridablanca.

El puente El Buey, en Piedecuesta.

El kilómetro 20 de la vía Bucaramanga–Pamplona.

Ante las posibles afectaciones en la movilidad, se recomienda a los conductores programar sus recorridos con anticipación, buscar rutas alternas y consultar los canales oficiales de tránsito antes de desplazarse por estos sectores.

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Noticia en desarrollo.