Un muerto y un herido dejó fuerte accidente entre motocicleta y camioneta en Girón

Girón

Un accidente de tránsito registrado sobre la medianoche en zona rural del municipio de Girón, Santander, dejó una persona fallecida y otra herida, luego de que una motocicleta se viera involucrada en una colisión con una camioneta. La víctima fatal fue identificada como Fernando Pinto Malagón, quien se desplazaba junto a un acompañante por la vereda El Pantano cuando ocurrió el siniestro vial que terminó cobrando su vida.

Según una de las versiones conocidas sobre lo sucedido, Fernando Pinto Malagón conducía la motocicleta por este sector rural cuando, durante el recorrido, se encontró de frente con una camioneta. Al parecer, las luces del otro vehículo habrían reducido considerablemente su visibilidad, situación que presuntamente le impidió observar con claridad la vía y reaccionar a tiempo, produciéndose posteriormente una colisión. Sin embargo, esta versión deberá ser verificada mediante las investigaciones correspondientes.

Otra de las hipótesis que se busca esclarecer apunta a que la camioneta habría embestido directamente a los ocupantes de la motocicleta y posteriormente los habría arrastrado durante varios metros sobre la vía. Esta versión también hace parte de la información preliminar conocida sobre el accidente y deberá ser contrastada con las evidencias recolectadas en el lugar, los testimonios de las personas involucradas y los resultados de las investigaciones. Por ahora, no existe una conclusión oficial que permita establecer cuál de las dos versiones corresponde a lo sucedido.

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Tras registrarse el choque, las dos personas que viajaban en la motocicleta quedaron lesionadas sobre la vía. De acuerdo con la información conocida, fueron auxiliadas y trasladadas en la misma camioneta involucrada en el siniestro hasta un centro asistencial del municipio de Girón, donde el personal médico procedió a brindarles atención de urgencia debido a la gravedad de las heridas que presentaban.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, Fernando Pinto Malagón falleció como consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente. Entretanto, su acompañante permanece bajo atención médica, mientras se espera conocer un reporte actualizado sobre su estado de salud y la evolución de las heridas ocasionadas durante el siniestro.

Tras confirmarse el fallecimiento de Fernando Pinto Malagón, unidades de tránsito de Girón adelantaron los procedimientos correspondientes para realizar la inspección técnica del cadáver y coordinar su traslado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se llevarán a cabo los trámites establecidos para este tipo de casos.

Las autoridades de tránsito deberán establecer cómo ocurrió exactamente la colisión entre la motocicleta y la camioneta, teniendo en cuenta las diferentes versiones que han surgido alrededor del siniestro. Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran las condiciones de visibilidad en la vía, la posición de los vehículos al momento del impacto y la posibilidad de que los ocupantes de la motocicleta hubieran sido arrastrados durante varios metros después del choque.

Por ahora, ninguna de las hipótesis ha sido confirmada oficialmente y serán los resultados de las investigaciones los que permitan determinar las circunstancias que provocaron el accidente y establecer las posibles responsabilidades.



