De un accidente a una tragedia: discusión terminó con una persona muerta

Barranquilla

Un hombre murió y otro resultó herido durante una riña registrada en la madrugada del domingo 26 de julio, luego de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio La Alboraya, en Barranquilla.

El hecho se presentó hacia las 3:00 de la mañana, cuando tres hombres que se movilizaban en una motocicleta sufrieron un accidente en inmediaciones de la calle 42 con carrera 7H.

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De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion Ojo de la calle noticias, después del siniestro se habría originado una discusión que rápidamente terminó en una riña. En medio del enfrentamiento, dos de los ocupantes de la motocicleta fueron atacados con armas cortopunzantes.

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La víctima mortal fue identificada como Jeison Andrés Aguilar, de 27 años, quien sufrió una herida con arma blanca que le ocasionó la muerte.

Otro de los hombres involucrados presentó un politraumatismo en la región occipital. El lesionado fue trasladado al Camino Murillo, donde recibió atención médica y fue reportado en condición estable.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado qué habría provocado la discusión ni han entregado información sobre la identidad de la persona señalada de ocasionar las heridas.

Investigadores judiciales avanzan en la recopilación de testimonios y elementos materiales probatorios que permitan reconstruir lo sucedido y establecer las responsabilidades individuales de quienes participaron en la riña.

También se busca esclarecer cómo ocurrió inicialmente el accidente de tránsito y qué sucedió durante los minutos posteriores, cuando la situación terminó convirtiéndose en un hecho violento.

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