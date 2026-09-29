Una competencia terminó en un desenlace fatal: Rodolfo murió tras ingresar a una cascada

Judicial

Una jornada deportiva terminó en tragedia en el municipio de Alejandría, Antioquia, luego de que un participante perdiera la vida durante el desarrollo de la competencia El Paso del Arriero Trail Running, realizada en escenarios naturales del Oriente antioqueño.

La víctima fue identificada como Rodolfo Morales Quinchia, de 20 años, un joven deportista oriundo de la vereda Los Medios del municipio de San Rafael, quien hacía parte de la actividad deportiva que recorría diferentes zonas naturales de esta región.

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Según la información preliminar conocida por medios regionales, durante uno de los tramos del recorrido Rodolfo ingresó al afluente ubicado en inmediaciones de la reconocida cascada Velo de Novia, pero posteriormente no volvió a salir a la superficie. Las circunstancias exactas en las que ocurrió la emergencia todavía son materia de investigación por parte de las autoridades.

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La alerta fue reportada por participantes y personas que se encontraban en la zona, lo que permitió activar la respuesta de los organismos de emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alejandría llegaron hasta el atractivo natural para iniciar las labores de búsqueda y recuperación.

Debido a las condiciones del terreno y la zona donde ocurrió la emergencia, fue necesario solicitar apoyo especializado para realizar labores de búsqueda subacuática. En el operativo participaron unidades de bomberos de otros municipios del Oriente antioqueño, entre ellos El Peñol, Marinilla y El Carmen de Viboral.

Después de varias horas de trabajo los organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo del joven deportista desde las aguas de la cascada Velo de Novia. Posteriormente fue entregado a las autoridades competentes para adelantar los procedimientos correspondientes.

El fallecimiento de Rodolfo generó tristeza entre los participantes de la competencia, habitantes de San Rafael y la comunidad deportiva del Oriente antioqueño. Personas cercanas lo recordaron como un joven apasionado por el deporte y las actividades de montaña.

Tras conocerse el hecho, el comité organizador de El Paso del Arriero Trail Running emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares y allegados del deportista. Además, señaló que entregará la información requerida a las autoridades para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del caso.

La organización indicó que las competencias de este tipo se desarrollan en escenarios naturales y contemplan riesgos propios de la disciplina, pero aclaró que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer qué ocurrió exactamente durante el recorrido y si existió alguna situación adicional relacionada con la emergencia.

Por ahora, los organismos investigadores continúan recopilando información para determinar cómo ocurrió la emergencia que terminó con la vida de Rodolfo Morales Quinchia durante una jornada que había sido programada como una celebración deportiva en medio de la naturaleza.