Joven de 21 años murió y un adolescente resultó herido en ataque armado en Bucaramanga

Judicial

Un joven perdió la vida y un adolescente de 16 años resultó herido durante un ataque con arma de fuego registrado en la noche del jueves 23 de julio, en inmediaciones de la cancha en el barrio Los Canelos, de Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Bairon Johan Espitia Almeida, de 21 años y natural de Bucaramanga.

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De acuerdo con la información preliminar, sobre las 9:30 de la noche varios habitantes del sector alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones. Al llegar al lugar, las unidades encontraron una aglomeración de personas y rastros de sangre en las escaleras de la cancha.

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Testigos manifestaron que un hombre vestido de negro habría llegado hasta el sitio y disparado en repetidas ocasiones contra Espitia Almeida. En medio del ataque también resultó lesionado un adolescente de 16 años, quien recibió atención médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Luego de cometer el hecho, el presunto atacante habría escapado hacia la parte alta de la cancha, donde, al parecer, era esperado por otra persona en una motocicleta negra.

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Los móviles del este hecho permanecen por establecer. Investigadores judiciales adelantan la recolección de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.