Colombia terminó tercera en los Juegos Suramericanos 2026 con 69 medallas de oro

Deportes

Terminaron los XIII Juegos Suramericanos, disputados en la provincia de Santa Fe, Argentina, y Colombia cerró su participación en el tercer lugar del medallero, con 69 oros, 61 platas y 62 bronces, para un total de 192 medallas.

Así quedó el podio

Pos. País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 122 107 83 312 2 Argentina 81 87 125 293 3 Colombia 69 61 62 192

Es la primera vez desde 2006 que Colombia no termina entre los dos primeros puestos de estas justas, que reunieron a más de 4.000 deportistas de 15 países en 43 deportes.

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Los deportes más dorados

El ciclismo (9 oros), el patinaje (8) y el atletismo (8) fueron los que más títulos aportaron. Colombia también lideró disciplinas como tiro con arco, pesas, clavados, BMX, gimnasia artística, bolos y squash.

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Figuras de la delegación

Stefany Cuadrado brilló en el ciclismo de pista.

brilló en el ciclismo de pista. Ronal Longa se impuso en los 100 y 200 metros y en el relevo 4x100.

se impuso en los 100 y 200 metros y en el relevo 4x100. Sara López y Pablo Gómez dominaron el arco compuesto.

y dominaron el arco compuesto. Ángel Barajas sumó oros en la gimnasia artística.

sumó oros en la gimnasia artística. Marcela Hernández también estuvo entre las más ganadoras.

Además, el relevo femenino 4x100 impuso un récord suramericano con 44,36 segundos. El próximo gran reto del ciclo olímpico serán los Juegos Panamericanos Lima 2027.