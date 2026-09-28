Colombia terminó tercera en los Juegos Suramericanos 2026 con 69 medallas de oro
La delegación nacional sumó 192 preseas en Santa Fe, Argentina, detrás de Brasil y la anfitriona. Es la primera vez desde 2006 que el país queda fuera de los dos primeros lugares.
Terminaron los XIII Juegos Suramericanos, disputados en la provincia de Santa Fe, Argentina, y Colombia cerró su participación en el tercer lugar del medallero, con 69 oros, 61 platas y 62 bronces, para un total de 192 medallas.
Así quedó el podio
|Pos.
|País
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Brasil
|122
|107
|83
|312
|2
|Argentina
|81
|87
|125
|293
|3
|Colombia
|69
|61
|62
|192
Es la primera vez desde 2006 que Colombia no termina entre los dos primeros puestos de estas justas, que reunieron a más de 4.000 deportistas de 15 países en 43 deportes.
Los deportes más dorados
El ciclismo (9 oros), el patinaje (8) y el atletismo (8) fueron los que más títulos aportaron. Colombia también lideró disciplinas como tiro con arco, pesas, clavados, BMX, gimnasia artística, bolos y squash.
Figuras de la delegación
- Stefany Cuadrado brilló en el ciclismo de pista.
- Ronal Longa se impuso en los 100 y 200 metros y en el relevo 4x100.
- Sara López y Pablo Gómez dominaron el arco compuesto.
- Ángel Barajas sumó oros en la gimnasia artística.
- Marcela Hernández también estuvo entre las más ganadoras.
Además, el relevo femenino 4x100 impuso un récord suramericano con 44,36 segundos. El próximo gran reto del ciclo olímpico serán los Juegos Panamericanos Lima 2027.