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Colombia terminó tercera en los Juegos Suramericanos 2026 con 69 medallas de oro

La delegación nacional sumó 192 preseas en Santa Fe, Argentina, detrás de Brasil y la anfitriona. Es la primera vez desde 2006 que el país queda fuera de los dos primeros lugares.

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Ceremonia de los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos de Medellín 2010. Imagen de archivo. Foto: Stibenzon Cañas Sánchez / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Terminaron los XIII Juegos Suramericanos, disputados en la provincia de Santa Fe, Argentina, y Colombia cerró su participación en el tercer lugar del medallero, con 69 oros, 61 platas y 62 bronces, para un total de 192 medallas.

Así quedó el podio

Pos.PaísOroPlataBronceTotal
1Brasil12210783312
2Argentina8187125293
3Colombia696162192

Es la primera vez desde 2006 que Colombia no termina entre los dos primeros puestos de estas justas, que reunieron a más de 4.000 deportistas de 15 países en 43 deportes.

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Los deportes más dorados

El ciclismo (9 oros), el patinaje (8) y el atletismo (8) fueron los que más títulos aportaron. Colombia también lideró disciplinas como tiro con arco, pesas, clavados, BMX, gimnasia artística, bolos y squash.

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Figuras de la delegación

  • Stefany Cuadrado brilló en el ciclismo de pista.
  • Ronal Longa se impuso en los 100 y 200 metros y en el relevo 4x100.
  • Sara López y Pablo Gómez dominaron el arco compuesto.
  • Ángel Barajas sumó oros en la gimnasia artística.
  • Marcela Hernández también estuvo entre las más ganadoras.

Además, el relevo femenino 4x100 impuso un récord suramericano con 44,36 segundos. El próximo gran reto del ciclo olímpico serán los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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