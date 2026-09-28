Luis Fernando Suárez vuelve al fútbol colombiano: es el nuevo técnico del Deportes Tolima

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El Deportes Tolima anunció este 28 de septiembre de 2026 a Luis Fernando Suárez como su nuevo director técnico, en reemplazo de Sebastián Oliveros, quien fue despedido. El experimentado estratega regresa así al club de Ibagué, al que ya había dirigido en 2001.

Su cuerpo técnico

Suárez llega acompañado por el preparador físico Iván Niño y los asistentes Fabián Torres y Henry Rojas. El Tolima es actualmente séptimo en la Liga BetPlay con 18 puntos, en plena pelea por la clasificación a los cuadrangulares.

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Un técnico mundialista

Llevó a Ecuador al Mundial de Alemania 2006, donde alcanzó los octavos de final.

al Mundial de Alemania 2006, donde alcanzó los octavos de final. Clasificó a Honduras al Mundial de Brasil 2014.

al Mundial de Brasil 2014. Dirigió a Costa Rica en su clasificación a Catar 2022.

Títulos y trayectoria

Como entrenador ganó la liga colombiana con Atlético Nacional en 1999 y la Copa Merconorte en 2000, además de la Superliga 2019 con Junior, precisamente ante el Tolima. También dirigió al Deportivo Cali, Universitario de Perú, Dorados de Sinaloa, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira. Como jugador, hizo parte del Nacional campeón de la Copa Libertadores de 1989.

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Su llegada se suma a la larga lista de cambios de entrenador que ha tenido el fútbol colombiano en el segundo semestre.