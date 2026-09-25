Fue por su hijo al colegio y terminó asesinado sobre su motocicleta

Judicial

Un hombre fue asesinado durante la mañana del pasado jueves 24 de septiembre mientras esperaba la salida de su hijo frente a una institución educativa en Maicao, La Guajira. La víctima fue identificada como Elvis José Castro Martínez, de aproximadamente 28 años, conocido también con los alias de ‘El Elvis’ o ‘El Águila’.

El hecho ocurrió hacia las 11:40 de la mañana, en la calle 6 con carrera 12, en el barrio Boscán. De acuerdo con la información conocida por medios locales, Castro se encontraba estacionado sobre una motocicleta Pulsar NS200, de placas TXF-59H, frente a la Institución Educativa.

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Según las primeras versiones relacionadas con la investigación, dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta se acercaron hasta donde permanecía Elvis. Cuando estuvieron cerca, uno de ellos habría accionado un arma de fuego y le disparó por la espalda en repetidas oportunidades.

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Tras recibir los impactos, Castro quedó sin signos vitales sobre la motocicleta. Varios padres de familia que se encontraban en el sector intentaron auxiliarlo, pero debido a la gravedad de las heridas murió en el mismo lugar antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.

Los responsables escaparon inmediatamente después del ataque y hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso. Las autoridades comenzaron a revisar cámaras de seguridad y a recopilar testimonios para establecer la ruta utilizada por los agresores y tratar de identificarlos.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores aparece un posible ajuste de cuentas, aunque hasta ahora no existe una conclusión oficial sobre el móvil del homicidio. La Fiscalía y los organismos judiciales deberán determinar si ese antecedente tiene alguna relación directa con el crimen o si existen otras circunstancias detrás del ataque.

Unidades de Policía Judicial realizaron la inspección técnica del lugar, recolectaron elementos materiales probatorios y posteriormente adelantaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a Medicina Legal.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer quiénes participaron en el homicidio, qué motivó el ataque y por qué los agresores eligieron el momento en el que Elvis José Castro esperaba la salida de su hijo frente a la institución educativa.