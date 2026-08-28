Una supuesta cita terminó en muerte: asesinaron al comandante de Bomberos

Judicial

Los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anorí recibieron durante el jueves 27 de agosto un llamado que parecía hacer parte de una de tantas situaciones difíciles que deben atender por su oficio: una persona estaba muerta sobre una vía rural y se requería apoyo para trasladar el cuerpo.

Varios socorristas se desplazaron hasta el lugar.

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Sin embargo, cuando llegaron y pudieron observar a la persona que permanecía tendida sobre la carretera, recibieron un golpe que ninguno esperaba.

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El hombre muerto era Deiby Bernavi Arboleda Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anorí.

Quienes durante años habían trabajado a su lado atendiendo incendios, accidentes y emergencias terminaron encontrándose frente al cuerpo de su propio jefe, sin que existiera ya posibilidad alguna de auxiliarlo.

El homicidio ocurrió cerca del sector conocido como Las Lomitas, aproximadamente a cinco kilómetros del casco urbano de Anorí, Antioquia.

De acuerdo con las primeras informaciones conocidas, Deiby Arboleda habría llegado hasta esta zona rural después de ser citado mediante engaños.

Los investigadores buscan establecer quién lo contactó, con qué argumento logró llevarlo hasta ese lugar y si el encuentro había sido preparado previamente para atacarlo.

Según las versiones preliminares, el comandante llegó hasta un punto cercano a una finca de su propiedad.

Allí habría sido sorprendido por sus atacantes, quienes le dispararon en varias oportunidades.

Tiempo después, un trabajador que realizaba labores de pavimentación en el sector habría observado a una persona tendida sobre la vía.

El hombre dio aviso a los organismos correspondientes, sin conocer inicialmente la identidad de la víctima.

El reporte llegó hasta el Cuerpo de Bomberos y varios de sus integrantes fueron enviados al sitio para apoyar el traslado humanitario del cadáver.

Fue entonces cuando ocurrió la escena que marcó a la institución.

Al acercarse al cuerpo, los bomberos reconocieron a Deiby Arboleda, el hombre con quien habían compartido durante años turnos, emergencias y jornadas de servicio a la comunidad.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para reconstruir las últimas horas del comandante y establecer quiénes estuvieron detrás del homicidio.

Una de las piezas claves será determinar quién habría realizado la supuesta citación que llevó a Arboleda hasta la zona rural.

También se busca establecer si el comandante había recibido amenazas previamente o si existía alguna situación personal, laboral o comunitaria que pueda contribuir a determinar el móvil.

Deiby Bernavi Arboleda Cárdenas era reconocido por su trayectoria al frente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y por años de servicio en la atención de emergencias.

La investigación continúa para establecer por qué fue llevado hasta ese sector rural, quiénes participaron en el crimen y cuál fue la razón detrás del homicidio.