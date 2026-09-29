Leiver murió después de un violento choque en una via de Santander

Accidentes

Un grave accidente de tránsito registrado durante la tarde de este lunes 28 de septiembre en la vía que comunica a Vélez con Barbosa, Santander, dejó como saldo un motociclista muerto. El siniestro ocurrió en el sector conocido como Francisco de Paula y estuvo involucrada una motocicleta y una buseta de la empresa Transsander.

La víctima fue identificada como Leiver Quiroga Rojas, quien se movilizaba en la motocicleta cuando se produjo la fuerte colisión. De acuerdo con versiones preliminares entregadas por testigos, el motociclista se desplazaba en sentido Vélez–Barbosa, mientras que la buseta viajaba en dirección contraria hacia Vélez.

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Según los primeros relatos conocidos en el lugar, Leiver aparentemente se movilizaba a alta velocidad y, al llegar a una curva, se produjo el choque contra el vehículo de servicio público. Algunos testigos señalaron que uno de los vehículos habría invadido parcialmente el carril contrario durante la maniobra, aunque esta circunstancia deberá ser establecida oficialmente por las autoridades de tránsito.

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Las primeras versiones de testigos también indican que el motociclista presuntamente no llevaba puesto el casco de protección al momento del accidente. Tras el fuerte impacto quedó gravemente lesionado y personas que se encontraban en la zona se acercaron para prestarle ayuda mientras se solicitaba asistencia médica.

Leiver Quiroga Rojas fue trasladado de urgencia hasta el hospital de Barbosa, donde ingresó con lesiones de consideración. Pese a los esfuerzos realizados para atenderlo, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la colisión.

Al lugar llegaron unidades de tránsito, que adelantaron la inspección correspondiente y realizaron el respectivo croquis con el objetivo de reconstruir la trayectoria de los dos vehículos y establecer las circunstancias exactas en las que se presentó el accidente.

El siniestro generó afectaciones temporales en la movilidad por este importante corredor vial de Santander mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes.

Las autoridades deberán determinar mediante las evidencias recogidas en el lugar, los testimonios y el análisis de los vehículos si la velocidad, la ubicación en la curva o alguna otra circunstancia tuvo incidencia directa en el accidente. Por ahora, estas situaciones hacen parte únicamente de las hipótesis preliminares.