Murió Daniel Santiago Paipa, joven de 19 años baleado en Ruitoque Bajo, Floridablanca

Judicial

Daniel Santiago Paipa Barbosa, de 19 años, falleció este miércoles 23 de septiembre luego de permanecer durante varios días bajo atención médica por las graves heridas que sufrió en un ataque con arma de fuego ocurrido en inmediaciones de Ruitoque Bajo, en Floridablanca. El joven había sido trasladado de urgencia a la Clínica Foscal tras resultar herido la noche del domingo 20 de septiembre.

Así ocurrió el ataque frente al Club Ruitoque Campestre

El hecho se registró aproximadamente a las 8:30 de la noche, en el kilómetro 1,4 de la vía que de Floridablanca conduce a Acapulco, en Ruitoque Bajo, frente al Club Ruitoque Campestre. Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga, Paipa Barbosa habría solicitado un servicio de transporte en motocicleta con destino a un conjunto residencial ubicado en Bucaramanga.

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Según lo que se pudo conocer, cuando el joven y el conductor se disponían a abandonar el lugar a bordo de la motocicleta, otra moto se aproximó. De esta habría descendido el parrillero, quien presuntamente sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el sitio, para posteriormente escapar junto con su acompañante.

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Graves heridas y atención en la Clínica Foscal

Daniel Santiago recibió varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Debido a la gravedad de su condición fue llevado a la Clínica Foscal, donde inicialmente le realizaron diferentes estudios médicos y posteriormente tuvo que ser ingresado de urgencia a cirugía.

En el mismo ataque resultó herido el conductor de la motocicleta que prestaba el servicio de transporte. Esta persona sufrió una lesión en el rostro y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, donde, según el reporte inicial conocido tras los hechos, su condición no revestía la misma gravedad que la del joven de 19 años.

Móviles del ataque, en investigación

Allegados de Daniel señalaron inicialmente que desconocían las razones por las cuales habría sido atacado y aseguraron no tener conocimiento de amenazas previas en su contra. El otro lesionado también manifestó desconocer los motivos de la agresión, por lo que los móviles del ataque son materia de investigación. Paipa Barbosa no presentaba antecedentes penales.

Tras lo ocurrido, funcionarios del CTI realizaron la inspección técnica del lugar, iniciaron los actos urgentes y avanzaron en la búsqueda de registros de cámaras de seguridad que puedan ayudar a identificar y dar con el paradero de los responsables.

Con el fallecimiento de Daniel Santiago Paipa Barbosa, la investigación pasa ahora a establecer plenamente las circunstancias que rodearon el ataque y quiénes participaron en él. Hasta el momento no se ha informado de personas capturadas y las causas de la agresión continúan sin estar claras; serán las autoridades las encargadas de esclarecer lo sucedido.

Personal de la Sijín realizó la inspección técnica al cadáver en la Clínica Foscal para posteriormente trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga.